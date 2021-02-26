武漢肺炎疫苗公費接種 疾管署公布十大優先對象順序

衛福部疾管署今日公布公費疫苗十大優先對象接種順序。（法新社資料照；本報合成）

2021/02/26 22:19

〔記者林惠琴／台北報導〕政府採購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗至少3000萬劑，衛福部疾管署今日公布公費疫苗十大優先對象接種順序，前三順位依序為醫事人員、中央及地方政府防疫人員，以及高接觸風險第一線工作人員如國籍航空機組員、國際商船船員與防疫車隊駕駛、在港埠需接觸旅客與外籍船員者、防疫旅館第一線人員等。

第四順位為因特殊情形必要出國者，由各該主管機關提具需求說明、預估接種人數及時程，向指揮中心專案申請，再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供，包含因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供我國外交人員接種的該國駐台員眷等，以及代表國家出國的運動員或選手。

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第五順位為維持治安的警察、憲兵；第六順位為安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構，以及矯正機關系統人員及受照顧者；第七順位為維持國家安全正常運作的軍人、軍事機關及國安單位文職人員；第八順位為感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲以上長者。

第九順位為19至64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；第十順位為50至64歲成人。

此外，疾管署也指出，在實施接種1至2個月後，若國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，因應民眾自費接種需求，相關配套措施將另行規劃，適用對象包含商務人士，以及出國工作、留學或就醫等人道因素。

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衛福部疾管署今日公布公費疫苗十大優先對象接種順序。（擷自疾管署網站）

衛福部疾管署今日公布公費疫苗十大優先對象接種順序。（資料照）

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