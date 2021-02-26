中國禁止台灣鳳梨進口 學者：一貫養套殺手法

中國宣布3月起禁止台灣鳳梨進口。（記者劉信德攝）

2021/02/26 21:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國指台灣鳳梨有病蟲害問題，3月起禁止進口，對於中國此舉，台大農經系教授徐世勳表示，近年兩岸關係較為緊繃，台灣過去農產品外銷強烈倚賴中國市場的模式早就應該改變，「中國遲早都會有這動作，外銷業者皮本來就該繃緊！」著有《水果政治學》的作家焦鈞表示，這是中國一貫「養套殺」手法。

每年2月中旬到6月都是台灣鳳梨盛產的旺季，清明節前為高峰，鳳梨則是台灣外銷數量最多的水果。焦鈞說，中國此舉針對性非常強，也是精心計算的結果，「完全是流氓作為」，他說，可能從2016年總統蔡英文上任到現在，兩岸互動降到冰點後又起了一些變化才有此決定，對於中國是否願意好好洽談，他認為，中國一定是等民進黨政府頂不住農民壓力後，才願意以此為籌碼來洽談。

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下一個受害農產品 可能是鳳梨釋迦

焦鈞說，中國本身就是高風險市場，生意人本來就要有心理準備，尤其中國養套殺的做法並不少見，先養成對這塊市場的倚賴，再以此為手段拿品種、技術，市場最後自己吃，他表示，像台灣金鑽品種與技術，早在十幾年前就被帶到海南島。至於下一個可能受影響的農產品，焦鈞推估，可能會是外銷市場主要倚賴中國的鳳梨釋迦，「由於鳳梨釋迦產季是10月，接下來若中國要惡整台灣，時間會在10月。」

徐世勳則先稱讚農委會主委陳吉仲發展中國外的外銷市場政策，「這才是長久之計！」他說，當兩岸關係不佳時，中國遲早一定會有動作，轉向其他外銷市場是明智之舉。他也說，台灣應該要大力推動農產品的加工，生鮮產品常因動物防疫檢疫標準變動受影響，事實上很多國家都會用檢疫標準作為貿易的防禦手段，他表示，農產品經過加工後不只可以延長銷售時間、增加附加價值與毛利，而且也不像生鮮產品對冷鏈的需求高，「生鮮產品只要在動植物檢疫、冷鏈的一個環節出錯就完了。」

徐世勳進一步指出，生鮮產品外銷的利潤其實都很薄、競爭激烈，高度倚賴政府補助，主要目的都只是想拓展市場。他說，政府對於促進農產品出口或許可以改從加工等增加附加價值方式著手，像是韓國以大白菜加工為泡菜銷往世界各地，但他也說，食品加工為經濟部主管，農委會只管材料源頭，但政府應該要由農委會從源頭到加工上中下游產業鏈一條鞭主導。

逢甲大學國貿系教授楊明憲則說，中國的說法非常模糊，時間又很敏感，「會有很多聯想很正常」。他說，中國若要對台灣表達善意，不該對弱勢的農民下手，中國此舉更難以讓台灣有信任感。

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