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    彰南運動中心明開幕！全館免費使用1週 民眾喊「再加碼」

    彰南國民運動中心將於本月27日開幕，預計試營運7日，全館設施體驗一律免費。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心將於本月27日開幕，預計試營運7日，全館設施體驗一律免費。（記者陳冠備攝）

    2021/02/26 21:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕備受彰化縣民期待的彰南國民運動中心預計明天下午開幕，這棟斥資4億7千萬元，號稱全國最大室內運動中心預計開放7天試營運，讓民眾免費體驗游泳池、籃球場等五星級設施，同時也加碼開放瑜珈、TRX、拳擊有氧等課程30多班，600位名額瞬間額滿，也讓向隅民眾不斷喊「加碼」。

    彰南國民運動中心佔地面積約6470坪，是彰北國民運動中心的2.5倍大，內部規劃有溫水游泳池、挑高11米的綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室及體適能中心等6大設施，另外還有全國首創穿越運動中心的戶外地景跑道，近日已有不少民眾先「偷跑」，並讚譽有加。

    彰南國民運動中心執行長郭瑞龍表示，彰南國民運動中心預計從2月27日至3月5日試營運7天，期間全館運動設施全部免費，包括籃球場、羽球場、桌球場等，民眾使用可先登記，試營運期間只到晚上8點，目前約有8成場次被預定，另外游泳池與健身房一日分5梯次開放，每梯次各開放100與50人。

    「不斷被要求加碼！」郭瑞龍說，為了讓大家都來運動，也加碼安排瑜珈、飛輪、TRX、拳擊有氧等27堂有氧教室體驗課程，沒想到大受歡迎，500名額隨即額滿，因此今日再追加7堂課，100名額，希望受惠更多民眾，若來不及免費體驗民眾也別失望，試營運期間，民眾申辦各類課程、場租、月、季票都有79折優惠，未來也會針對銀髮族、弱勢等團體進行優惠措施。

    郭瑞龍最後補充，試營運一個禮拜，之後進行內部檢視與整修7天，3月13日後正式營運，由於尚在防疫期間，體驗民眾入館活動都需採實名制登記，不過場內運動並不強制戴口罩。

    彰南國民運動中心試營運期間運動設施全部免費，包括籃球場、羽球場、桌球場等，民眾使用可先登記。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心試營運期間運動設施全部免費，包括籃球場、羽球場、桌球場等，民眾使用可先登記。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心跑道融合地景藝術，近日已有不少民眾先「偷跑」，並讚譽有加。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心跑道融合地景藝術，近日已有不少民眾先「偷跑」，並讚譽有加。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心因應疫情，試營運期間游泳池與健身房一日分5梯次開放，每梯次各開放100與50人。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心因應疫情，試營運期間游泳池與健身房一日分5梯次開放，每梯次各開放100與50人。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心預計進行1週試營運，館內設施全部免費。（記者陳冠備攝）

    彰南國民運動中心預計進行1週試營運，館內設施全部免費。（記者陳冠備攝）

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