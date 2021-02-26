「台版萬聖節」嗨翻天！鹿港頂番婆鬧元宵熱鬧一整晚

彰化鹿港頂番婆元宵夜熱鬧一整晚，街道擠得水洩不通。（記者劉曉欣攝）

2021/02/26 20:30

［記者劉曉欣／彰化報導］有「台灣版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵活動，今天再度熱鬧一整晚，把頂番婆街區擠得水洩不通，許多大人帶著小孩到有準備小禮物的店面排隊，受到疫情影響，店家大多準備瓶裝、罐裝的零食飲料或是文具、玩具，讓小朋友嗨翻天！

鹿港頂番婆聚落位於鹿港鎮、和美鎮之間，半世紀以來的元宵夜都是熱鬧一整晚，人山人海擠爆頂番婆街區，以前是小朋友點著蠟燭提燈籠，提到一半蠟燭沒了，就會跑到店家或是民宅說句「添丁發財，燭仔一對來」，大人就會給小朋友蠟燭，好讓孩童可以在元宵夜歡喜提燈，如今不再點蠟燭，店家也改發小禮物，通關密語也改成了「新年快樂」。

請繼續往下閱讀...

鹿港頂番婆鬧元宵是地方大事，有餐飲業者就說，他從小就在頂番婆長大，最喜歡就是元宵節晚上提燈籠、說吉祥話，還可以拿到許多小禮品，如今長大了，有能力可以回饋，年年都有準備飲料來分送，只要看到沒有帶著大環保袋的人就知道這是外地人，第一年跑到頂番婆參加，才會經驗缺缺，沒準備大袋子來裝熱情店家所準備的零食飲料等小禮物。

鹿港頂番婆的元宵夜，不只是當地人熱情參與，包括連鎖超商、頂番派出所也都有分送小禮品，隊伍都是大排長龍，許多人都說，在元宵節越來越少人提燈籠上街的現代，這個以生產水龍頭聞名全球的頂番婆聚落，迄今仍維持元宵夜提燈籠的傳統，這才是最可貴的地方！

有「台版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵，小朋友開心提燈籠說吉祥話，店家就送上小禮品。（記者劉曉欣攝）

鹿港警分局頂番派出也有準備小禮品，讓提燈籠的民眾領取。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法