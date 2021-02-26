為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「台版萬聖節」嗨翻天！鹿港頂番婆鬧元宵熱鬧一整晚

    彰化鹿港頂番婆元宵夜熱鬧一整晚，街道擠得水洩不通。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹿港頂番婆元宵夜熱鬧一整晚，街道擠得水洩不通。（記者劉曉欣攝）

    2021/02/26 20:30

    ［記者劉曉欣／彰化報導］有「台灣版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵活動，今天再度熱鬧一整晚，把頂番婆街區擠得水洩不通，許多大人帶著小孩到有準備小禮物的店面排隊，受到疫情影響，店家大多準備瓶裝、罐裝的零食飲料或是文具、玩具，讓小朋友嗨翻天！

    鹿港頂番婆聚落位於鹿港鎮、和美鎮之間，半世紀以來的元宵夜都是熱鬧一整晚，人山人海擠爆頂番婆街區，以前是小朋友點著蠟燭提燈籠，提到一半蠟燭沒了，就會跑到店家或是民宅說句「添丁發財，燭仔一對來」，大人就會給小朋友蠟燭，好讓孩童可以在元宵夜歡喜提燈，如今不再點蠟燭，店家也改發小禮物，通關密語也改成了「新年快樂」。

    鹿港頂番婆鬧元宵是地方大事，有餐飲業者就說，他從小就在頂番婆長大，最喜歡就是元宵節晚上提燈籠、說吉祥話，還可以拿到許多小禮品，如今長大了，有能力可以回饋，年年都有準備飲料來分送，只要看到沒有帶著大環保袋的人就知道這是外地人，第一年跑到頂番婆參加，才會經驗缺缺，沒準備大袋子來裝熱情店家所準備的零食飲料等小禮物。

    鹿港頂番婆的元宵夜，不只是當地人熱情參與，包括連鎖超商、頂番派出所也都有分送小禮品，隊伍都是大排長龍，許多人都說，在元宵節越來越少人提燈籠上街的現代，這個以生產水龍頭聞名全球的頂番婆聚落，迄今仍維持元宵夜提燈籠的傳統，這才是最可貴的地方！

    有「台版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵，小朋友開心提燈籠說吉祥話，店家就送上小禮品。（記者劉曉欣攝）

    有「台版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵，小朋友開心提燈籠說吉祥話，店家就送上小禮品。（記者劉曉欣攝）

    鹿港警分局頂番派出也有準備小禮品，讓提燈籠的民眾領取。（記者劉曉欣攝）

    鹿港警分局頂番派出也有準備小禮品，讓提燈籠的民眾領取。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    元宵節別只顧吃湯圓 命理專家：提燈、鑽燈腳有助「添丁」
    2021/02/26 17:39

    元宵節別只顧吃湯圓 命理專家：提燈、鑽燈腳有助「添丁」
    取消「吃飯擔」 馬鳴山五年千歲元宵遶境陣頭尬場
    2021/02/26 14:08

    取消「吃飯擔」 馬鳴山五年千歲元宵遶境陣頭尬場

    營養補充快狠準　體力滿點迎牛年
    祈求五穀豐收 宜市元宵鞭春牛
    2021/02/26 14:07

    祈求五穀豐收 宜市元宵鞭春牛

    助力醫護！富及第家電捐贈台大醫院
    生活今日熱門
    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制
    2021/02/26 15:56

    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制

    機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行
    2021/02/26 05:30

    機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行

    腳踏車變身「脫子機」採收向日葵種子
    2021/02/26 05:30

    腳踏車變身「脫子機」採收向日葵種子

    健保擬擴大免部分負擔 3族群約47萬人受惠
    2021/02/26 05:30

    健保擬擴大免部分負擔 3族群約47萬人受惠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播