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    滿州民謠發行有聲書繪本「朵朵的禮物」 好看又好聽

    滿州民謠發行有聲書繪本「朵朵的禮物」，首批發給滿州孩子。（記者蔡宗憲攝）

    滿州民謠發行有聲書繪本「朵朵的禮物」，首批發給滿州孩子。（記者蔡宗憲攝）

    2021/02/26 20:25

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州民謠傳唱多年，去年由滿州民謠協進會重新打造滿州民謠館及聲音博物館，獲得外界極高迴響後，今年改編滿州在地傳唱民謠女性的故事和滿州民謠，製作成「朵朵的禮物」有聲書繪本，首批送給當地孩子們做開學禮物，好看又好聽讓孩子們都看得津津有味。

    這本「朵朵的禮物」是由屏東縣滿州鄉民謠協進會與在地青年團隊共同合作發行，作者楊雅儒將滿州在地傳唱民謠女性的故事轉化成故事，搭配音樂人黃可樵改編自滿州民謠的音樂創作，以有聲書繪本的方式編印而成；內容是講述擁有灰白頭髮女孩菲菲，和她的兔子玩偶朵朵，去尋找耳朵和歌聲的故事。

    居住在恆春3年多的南漂創作者楊雅儒表示，跟著夥伴們認識民謠後不斷創作，這是所有人都會喜歡的繪本，每個人都可以從這裡面找到自己的影子；音樂工作者黃可樵提到，為了將滿州自然元素真實表現，走過白砂和滿州等地方，採錄風聲和自然聲音，期待大家聽完有聲書也像是完成一趟美妙的旅程。

    滿州鄉長余增春說，滿州民謠以不同方式展現在學童面前，是非常大的突破，民謠保存不易，很開心能以重新轉譯的藝術作品呈現音樂，讓更多人認識半島獨特的民謠文化；滿州國小校長李美秀表示，過去民謠傳唱教學多由阿嬤進入學校教授，因世代與生活經驗不同很難快速學習，繪本試圖打破各種框架，用貼近孩童的口吻與音樂走進他們的學習中，相信學生會有不同的收穫。

    滿州民謠發行有聲書繪本「朵朵的禮物」，由傳藝師發給孩子。（記者蔡宗憲攝）

    滿州民謠發行有聲書繪本「朵朵的禮物」，由傳藝師發給孩子。（記者蔡宗憲攝）

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