為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中唯一公營老人福利機構 仁愛之家新多功能大樓動土

    台中市仁愛之家多功能大樓在市長盧秀燕（右3）與市議員、里長共同開工動土。（記者蔡淑媛攝）

    台中市仁愛之家多功能大樓在市長盧秀燕（右3）與市議員、里長共同開工動土。（記者蔡淑媛攝）

    2021/02/26 19:51

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市唯一公設公營老人福利機構「仁愛之家」成立45年，主要照顧中市孤苦無依、低收的弱勢長者，安置148人，由於服務好，其中2成自費安置者，公、自費者有3、400人候位，因應高齡化社會，再斥資4.5億興建多功能大樓，今天由市長盧秀燕主持動工，預計明年底完工、2022年啟用，服務人數提升至420人。

    台中65歲以上老人數有38萬6千多並快速增加，老年人口比例超過13.7%，為為因應長者照顧需求，仁愛之家規畫了10幾年的新建大樓，終於在今天開工動土，由市府自籌經費82%及衛服部前瞻計畫補助18%共同興建多功能大樓，市長盧秀燕表示，籌備人力、物力、預算均到位，完工後服務人數將3倍增。

    人都會老，長照服務一定要做好！市長盧秀燕昨天與社會局長彭懷真、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋及議員沈佑蓮、謝明源、賴順仁、里長黃銘河、林家峯等民代共同開工，表示，中央、地方一起努力將長照工作做得更好，除了仁愛之家，未來包括市立醫院、安養據點都將持續努力照顧長輩。

    建設局長陳大田說明，仁愛之家新多功能大樓為地下1層、地上4層的照顧園區，樓地板面積將近3500坪，規劃養護區93床、 長期照護區66床及失智照顧區53床，有用餐、交誼、烹飪、護理、洗澡、如廁及汙物處理等公共服務空間，並以「小家」概念發展單元照顧，建置長輩團體生活場域，增加公共交流機會。

    社會局長彭懷真指出，新功能大樓落成後，除提供原本的安養、養護、日間照護外，也將提供長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，機構內有特約地區性醫療醫生駐診，讓長者享有專業醫療照護，並設置卡拉ok、槌球、園藝治療等社團，鼓勵長輩多元學習與交流。

    社會局、衛生局指出，台中市進入高齡社會，目前老人福利機構有65家、提供近3800床，護理之家也有約7千床、由外籍看護的長者有約2萬人，居家照顧及日照中心服務，服務約3.5萬人，政府鼓勵長照政策採取就地安養、長照務務，目前住宿型機構仍有1、2成空床，長照照顧人力也無不足，但因應人口老化迅速，仍有興建機構、據點、及增加長照人力的需求。

    斥資4.5億將興建台中市仁愛之家多功能大樓，可增加2倍安置人數。（記者蔡淑媛翻攝）

    斥資4.5億將興建台中市仁愛之家多功能大樓，可增加2倍安置人數。（記者蔡淑媛翻攝）

    斥資4.5億將興建台中市仁愛之家多功能大樓，設有戶外公園。（記者蔡淑媛翻攝）

    斥資4.5億將興建台中市仁愛之家多功能大樓，設有戶外公園。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市仁愛之家多功能大樓在市長盧秀燕與市議員、里長共同開工動土。（記者蔡淑媛攝）

    台中市仁愛之家多功能大樓在市長盧秀燕與市議員、里長共同開工動土。（記者蔡淑媛攝）

    台中市仁愛之家經常安排園藝、歌唱、健康等課程。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市仁愛之家經常安排園藝、歌唱、健康等課程。（記者蔡淑媛翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    仁愛之家收費太便宜遭糾正 盧秀燕這麼說…
    2019/06/25 16:34

    仁愛之家收費太便宜遭糾正 盧秀燕這麼說…
    中市第一處 仁愛之家設「銀髮族運動據點」
    2017/08/30 15:47

    中市第一處 仁愛之家設「銀髮族運動據點」

    營養補充快狠準　體力滿點迎牛年
    仁愛之家老舊 將轉型長照園區
    2016/12/22 06:00

    仁愛之家老舊 將轉型長照園區
    仁愛之家床位不足 議員促加速建二館
    2016/11/04 06:00

    仁愛之家床位不足 議員促加速建二館

    助力醫護！富及第家電捐贈台大醫院
    仁愛之家二館只聞樓梯響？ 中市議員求加速推動
    2016/11/03 17:26

    仁愛之家二館只聞樓梯響？ 中市議員求加速推動
    生活今日熱門
    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制
    2021/02/26 15:56

    春節國道高乘載管制 警政署粉專：持運孕婦證明小型車不受管制

    機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行
    2021/02/26 05:30

    機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行

    腳踏車變身「脫子機」採收向日葵種子
    2021/02/26 05:30

    腳踏車變身「脫子機」採收向日葵種子

    健保擬擴大免部分負擔 3族群約47萬人受惠
    2021/02/26 05:30

    健保擬擴大免部分負擔 3族群約47萬人受惠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播