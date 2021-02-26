台中唯一公營老人福利機構 仁愛之家新多功能大樓動土

台中市仁愛之家多功能大樓在市長盧秀燕（右3）與市議員、里長共同開工動土。（記者蔡淑媛攝）

2021/02/26 19:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市唯一公設公營老人福利機構「仁愛之家」成立45年，主要照顧中市孤苦無依、低收的弱勢長者，安置148人，由於服務好，其中2成自費安置者，公、自費者有3、400人候位，因應高齡化社會，再斥資4.5億興建多功能大樓，今天由市長盧秀燕主持動工，預計明年底完工、2022年啟用，服務人數提升至420人。

台中65歲以上老人數有38萬6千多並快速增加，老年人口比例超過13.7%，為為因應長者照顧需求，仁愛之家規畫了10幾年的新建大樓，終於在今天開工動土，由市府自籌經費82%及衛服部前瞻計畫補助18%共同興建多功能大樓，市長盧秀燕表示，籌備人力、物力、預算均到位，完工後服務人數將3倍增。

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人都會老，長照服務一定要做好！市長盧秀燕昨天與社會局長彭懷真、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋及議員沈佑蓮、謝明源、賴順仁、里長黃銘河、林家峯等民代共同開工，表示，中央、地方一起努力將長照工作做得更好，除了仁愛之家，未來包括市立醫院、安養據點都將持續努力照顧長輩。

建設局長陳大田說明，仁愛之家新多功能大樓為地下1層、地上4層的照顧園區，樓地板面積將近3500坪，規劃養護區93床、 長期照護區66床及失智照顧區53床，有用餐、交誼、烹飪、護理、洗澡、如廁及汙物處理等公共服務空間，並以「小家」概念發展單元照顧，建置長輩團體生活場域，增加公共交流機會。

社會局長彭懷真指出，新功能大樓落成後，除提供原本的安養、養護、日間照護外，也將提供長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，機構內有特約地區性醫療醫生駐診，讓長者享有專業醫療照護，並設置卡拉ok、槌球、園藝治療等社團，鼓勵長輩多元學習與交流。

社會局、衛生局指出，台中市進入高齡社會，目前老人福利機構有65家、提供近3800床，護理之家也有約7千床、由外籍看護的長者有約2萬人，居家照顧及日照中心服務，服務約3.5萬人，政府鼓勵長照政策採取就地安養、長照務務，目前住宿型機構仍有1、2成空床，長照照顧人力也無不足，但因應人口老化迅速，仍有興建機構、據點、及增加長照人力的需求。

斥資4.5億將興建台中市仁愛之家多功能大樓，可增加2倍安置人數。（記者蔡淑媛翻攝）

斥資4.5億將興建台中市仁愛之家多功能大樓，設有戶外公園。（記者蔡淑媛翻攝）

台中市仁愛之家多功能大樓在市長盧秀燕與市議員、里長共同開工動土。（記者蔡淑媛攝）

台中市仁愛之家經常安排園藝、歌唱、健康等課程。（記者蔡淑媛翻攝）

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