謠言終結站》星巴克稱支持傳統婚姻就不要買？ 查核中心：假的

近日網傳貼文指出，星巴克總裁說：「如果你支持傳統婚姻（一男一女）就不要買我們的咖啡！」呼籲群眾拒買星巴克咖啡。經事實查核中心查證為「錯誤」訊息。（圖翻攝自台灣事實查核中心）

2021/02/26 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一則貼文指出，星巴克總裁說：「如果你支持傳統婚姻（一男一女）就不要買我們的咖啡！」貼文呼籲群眾拒喝星巴克咖啡。經事實查核中心查證為「錯誤」訊息。

社群平台上自8日起流傳一張圖文，文字內容呼籲群眾「拒喝星巴克咖啡」，因為星巴克總裁曾表示，「如果你是支持傳統婚姻（一男一女）就不要買我們的咖啡！」文末還寫到，「OK！我們再也不會喝你的咖啡！因為我是由傳統爸媽生的孩子！」據報導，網傳的圖文有中英文兩種版本。

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對此，台灣事實查核中心查證後，提出3點澄清。第一，網傳圖文的原始新聞事件為，星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）2010年4月13日於日本舉行的記者會，旨在推廣即溶咖啡，當時他並未提及傳言內容。

第二，星巴克前任執行長舒茲和現任執行長強森（Kevin Johnson）在公開場合和社群平台，不曾發言指出「如果支持傳統婚姻就不要買我們的咖啡」。

第三，星巴克前執行長舒茲曾在2013年股東大會，回應股東提問指出，星巴克在各面向擁抱多元，如果股東可以獲得比星巴克更高的回報，可將星巴克的股票賣掉，購買其它公司的股票。

查核中心結論指出，傳言圖文「星巴克總裁的言論」並無根據。因此，傳言為「錯誤」訊息。

網傳「呼籲群眾拒買星巴克咖啡」的圖文有中英文兩種版本。（圖翻攝自台灣事實查核中心）

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