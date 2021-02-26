武肺疫苗公費施打 陳時中：有需求可自費提前接種

衛福部長陳時中說，武漢肺炎疫苗為公費施打，會保留少部分給有需要提前接種的民眾自費施打。（記者方賓照攝）

2021/02/26 18:27

〔記者吳書緯／台北報導〕衛福部長陳時中今天在立院答詢時表示，武漢肺炎疫苗為公費施打，並會保留少部分數量提供排在接種順序後面，但有提前接種需求的民眾自費施打。他也說，目前接種疫苗的優先順序，將思考把教育人員及醫護人員家屬納入優先施打對象。

行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行武漢肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項專案報告，他指出，目前確定已經可以獲得的國外疫苗約2000萬劑，預計最快自今年第一季起陸續供應，已擬定疫苗施打優先順序原則，疫苗到貨後即可提供第一線醫護人員優先施打。

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民進黨立委范雲、國民黨立委溫玉霞質詢時，都關切疫苗施打的優先順序以及例外需求。陳時中回應，不像流感疫苗有自費，武漢肺炎疫苗都會用公費施打，因為武漢肺炎的傳染力比流感強、致死率也會比較高，然而會保留少部分疫苗供民眾自費施打，如果民眾因為需要出國等需求，但在接種順序排在後面，可以自費提前施打疫苗。

針對在台疫苗接種順序有無區分國籍？陳時中說，政策只有在地的概念，沒有國籍的概念，病毒不會只傳染給台灣人、外國人不傳，每個人都有權利打，「大家都是同一個生活圈的人」，接種按照先後順序，只有身分別的不同，沒有國籍的不同。

此外，范雲質詢時關心目前疫苗接種順序，鑒於部桃事件，是否能將教育人員及醫護人員家屬納入優先施打對象？陳時中允諾思考此事，目前擬定接種順序是「一面造冊，一面考慮大家意見」，因為也有人建議大樓管理員也應優先施打。

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