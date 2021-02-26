科技部長吳政忠到義竹 為偏鄉孩子帶來科技體驗

科技部長吳政忠到義竹國中帶來科技體驗。（記者林宜樟翻攝）

2021/02/26 19:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕科技部長吳政忠今天到位處偏鄉的嘉義縣義竹國中，他說，自己沒有選擇到六都學校，而想到非六都學校跟同學面對面，談科技、聊科學教育，他更帶來入選威尼斯影展，首部以VR（虛擬實境）結合逐格偶動畫作品「病玫瑰」，還有以實景拍攝阿里山林鐵的「百年輪轉」鐵道體驗，讓學生們體驗科技。

因科普列車科學教育推廣，還有學生們寄給吳政忠參加活動心得，吳政忠今天到訪義竹國中，他和孩子們討論10年後2030年的未來世界，還有手機、網路的發展，還現場撥電話給老家在義竹鄉的前中研院院長翁啟惠，請他跟故鄉的同學們勉勵，場面溫馨有趣。

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吳政忠說，科學不是男性的專利，女同學也能多參與研究工作，期待學生成長後成為科技人，「也有機會成為部長」；一同到場的文策院副院長張文櫻勉勵學生，多了解與自身生活相關的知識或經驗，結合人文與科技。

體驗活動後，學生龔純盈說，很開心這次的體驗活動，跟之前看過的VR完全不一樣，病玫瑰的故事也很感人，讓她沉浸探索故事裡的真實環境；義竹國中校長蔣佳樺說，部長願意下鄉，帶給學生驚喜，相信是他們人生中難以抹滅的回憶，從科技體驗活動，了解科學原理是這麼有趣，感謝科技部給師生滿滿的學習及感動。

科技部長吳政忠到義竹國中帶來科技體驗。（記者林宜樟翻攝）

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