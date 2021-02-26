228連假來趟新北美學小旅行 文青慢遊好創藝

三峽祖師廟充滿傳統藝術美感。（觀旅局提供）

2021/02/26 20:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局推薦大家228假期到新北來趟美學小旅行，像是新北市鶯歌、三峽有許多登山步道，可以運動消脂，也可以逛老街、歷史古蹟，還有適合親子同樂的手作課程與DIY體驗，包括藍染、手作香氛、手拉坯及磁磚拼貼，三芝及汐止藝術社區則有不同風格裝置藝術、彩繪塗鴉等吸睛裝置，一起感受生活美學。

觀旅局專門委員陳靜芳說，到鶯歌不妨到三鶯藝術村一遊，有多樣展演區域、戶外造景藝術及主題展覽，觀賞生態綠地，還有巨大的陶瓷藝術造景，如果喜歡手作體驗，還能到鶯歌陶瓷博物館，館內有專業陶藝研習課程、陶藝動手做DIY課程外，館區後方還有綠地與裝置藝術讓人流連忘返，磁磚觀光工廠也不能錯過，可以體驗繽紛彩繪、快樂拼貼、趣味轉印等創意陶藝活動。

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她指出，民眾如果想要到戶外活動筋骨，也可以挑戰鳶山步道登山，俯瞰新北都市美景，散步下山後，還能順道前往三峽有名的藍染產業體驗染布文化及手染樂趣，最後到三峽清水祖師廟參拜祈求，一窺傳統建築藝術特色。

陳靜芳建議，喜歡文青風旅行的人，也可以到三芝的芝柏藝術村，裡頭有李天祿布袋戲文物館，可以讓人了解布袋戲歷史；汐止夢想社區有許多值得參觀的裝置藝術，吸引許多遊客共襄盛舉，並擺放歷年遊行花車道具，一踏入夢想社區，就可以感受到濃濃的異國風情。

到鶯歌一定要嘗試陶瓷DIY的樂趣。（觀旅局提供）

三鶯之心藝術園區。（觀旅局提供）

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