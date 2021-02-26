偷工減料？公園欄杆內含保麗龍 平鎮公所：輕建材可拆卸作浮具

桃園市平鎮區新安里的社子埤塘生態公園，近日被人發現欄杆缺角，內部竟露出保麗龍，質疑包商偷工減料，有安全疑慮。（記者許倬勛攝）

2021/02/26 17:23

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區新安里的社子埤塘生態公園，近日被人發現欄杆缺角，內部竟露出保麗龍，質疑包商偷工減料，有安全疑慮；平鎮區公所解釋，欄杆屬於輕量化的建材，有人落水時可拆卸欄杆作為浮具使用，但由於未立牌說明功能，欄杆損壞率頻繁，將與農水署討論更換水泥建材的可行性。

市府3年前斥資4600萬元，利用平鎮區的社子3A池，打造成總面積約1萬6000平方公尺的社子埤塘生態公園，設有環池步道、天幕廣場、兒童遊戲區、體健設施區，還種植喬木、灌木、四季花草等，是周邊居民休閒運動的最佳去處。

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公園落成3年，圍繞社子3A池、共360公尺長的欄杆四處缺角，遠望如遭狗啃，新安里民運動時赫然發現，欄杆內部竟是由保麗龍製成，只要稍微施力就有可能破損，質疑有偷工減料之嫌，恐衍生安全問題，向里長葉佳凌、市議員楊家俍陳情。

平鎮公所農經課長王耀寬解釋，為符合生態公園形象，當初在書圖審查時，有專家學者建議參考北歐國家作法，將生硬冰冷的鐵欄杆替換成可拆卸並具有浮力的輕質建材，民眾不慎落水時，若距離救生圈過遠，可直接拆卸欄杆拋入水中當作浮具。

不過，由於公所未設告示牌及宣導，民眾多半不諳欄杆功能，加上適逢枯水期，埤塘乾涸無水，過年期間有青少年攀爬入池燃放鞭炮，造成20多根輕質欄杆嚴重受損，里長、民代建議更換傳統材質堅固的欄杆，以策安全。

由於社子埤塘公園產權屬農水署所有，平鎮公所僅為代管，王耀寬表示，3月9日將邀農水署石門管理處會勘，就更換欄杆材質進行討論，最快下月可發包施作，下月1日將先設告示牌宣導。

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