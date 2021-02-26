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    網紅特技男團出任務 反毒宣導嗨翻校園

    網紅特技男團「撼動H.D.A」到南投校園宣導反毒，精湛演出吸引學子目光。（記者劉濱銓攝）

    網紅特技男團「撼動H.D.A」到南投校園宣導反毒，精湛演出吸引學子目光。（記者劉濱銓攝）

    2021/02/26 17:01

    ［記者劉濱銓／南投報導］南投縣各級學校開學，縣府教育處今與南投縣學生校外會合作，邀請網紅特技男團「撼動H.D.A」到南投國中進行反毒宣導，有別於教條式宣導，特技團結合體操雜耍疊羅漢，搭配有獎徵答，讓在場國中生在欣賞表演時，也能融入反毒知識情境，拒絕毒品與霸凌，讓參與學子個個嗨翻天。

    「撼動H.D.A」是一群由大學生所組成的表演團隊，成員從小就學習特技，並一起長大、生活，緊密的練習培養絕佳默契與向心力，自2014年起透過歌唱、特技、演講、街舞等多元表演，結合反毒議題巡迴校園宣導，深獲學生青睞。

    南投縣學生校外會表示，此次反毒宣導，邀請「撼動H.D.A」進行表演，透過生動活潑的表演與互動，讓學生對反毒知識留下深刻印象，建立安全的校園學習環境。

    立委馬文君今也到校關心反毒宣導，她表示，特技團隊表演帶出反毒、反霸凌主題，不僅能拉近與學生的距離，在潛移默化中，也教育學生勇敢拒絕毒品，讓校園環境更單純清靜。

    縣府教育處說，特技男團反毒宣導，將以1個月的時間深入10所國、高中，今首場在南投國中的演出就造成轟動，盼持續傳達正能量，讓學生健全發展。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    網紅特技男團「撼動H.D.A」到南投校園宣導反毒，立委馬文君也到場關心。（記者劉濱銓攝）

    網紅特技男團「撼動H.D.A」到南投校園宣導反毒，立委馬文君也到場關心。（記者劉濱銓攝）

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