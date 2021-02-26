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    產學合作範例！成大獲贈3輛宏碁自駕平台車 將開發智駕教學模組

    成大獲贈3輛宏碁自駕平台車，今天在歸仁區「台灣智駕測試實驗室」舉行捐贈儀式。（圖由成大提供）

    成大獲贈3輛宏碁自駕平台車，今天在歸仁區「台灣智駕測試實驗室」舉行捐贈儀式。（圖由成大提供）

    2021/02/26 16:49

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學今年7連霸蟬聯「企業最愛大學生排行榜」冠軍，台灣跨國企業宏碁公司率先捐贈3輛自駕電動平台車，為成大研發智慧駕駛技術創新應用助一臂之力。

    成大校長蘇慧貞表示，成大創校90年，無人載具發展也是象徵人才培育在工程領域的參與歷史，自動駕駛平台車能有制度、有系統的探索實驗智慧駕駛技術，將可強化無人載具虛實整合系統教學實力，開發全國首例智駕教學模組，發展自駕車關鍵技術。

    宏碁董事長陳俊聖是成大交管系校友，2020年獲頒成大校友傑出成就獎。陳俊聖說，成大是很好的學習環境，宏碁身為全球頂尖的資通訊企業之一，持續投入研發創新發明，期待自駕電動平台車能讓成大團隊更加學用接軌，實質提升教學環境設備，厚植優秀人才。

    成大電機工程系莊智清教授團隊，開發國內第1個以無人載具中控系統為主軸的教學模組，聚焦發展多門自駕車關鍵技術的課程。

    莊智清說，無人載具能順利發展與安全運行，其中發展虛擬模擬軟體，連接實體自駕電動平台車在測試場域運行，可有效深化跨域學習成效。

    全球自駕車研發時代，世界各國力求突破。成功大學自駕車輛試驗計畫於去年1月正式上路，目前研究成果，包含感測、定位、決策、控制與雲端監控技術，其中無人載具技術、模擬器、高精地圖與雲端平台系統整合，是團隊核心研究技術。

    宏碁贈成大自駕電動平台車，探索實驗智慧駕駛技術。（圖由成大提供）

    宏碁贈成大自駕電動平台車，探索實驗智慧駕駛技術。（圖由成大提供）

    成大獲贈3輛宏碁自駕平台車，成大校長蘇慧貞（右）、宏碁董事長陳俊聖（左）出席捐贈儀式。（圖由成大提供）

    成大獲贈3輛宏碁自駕平台車，成大校長蘇慧貞（右）、宏碁董事長陳俊聖（左）出席捐贈儀式。（圖由成大提供）

    成大莊智清老師團隊開發國內第1個以無人載具中控系統為主軸的教學模組。（圖由成功大學提供）

    成大莊智清老師團隊開發國內第1個以無人載具中控系統為主軸的教學模組。（圖由成功大學提供）

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