營造親近海洋友善環境 交通部優化商港垂釣區設備、建置友善廁所

東北角風景區福隆六角亭淋浴空間已完成改善。（圖：交通部提供）

2021/02/26 16:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為落實行政院向海致敬政策，交通部去年成立「交通部向海致敬工作小組」，透過軟硬體設施升級，鼓勵民眾親近海洋。交通部航政司長何淑萍表示，已規劃14處商港垂釣區各項設備優化、6處商港垂釣區建置友善廁所、濱海型國家風景區設施整建優化等；未來將持續改善海域休憩環境，以符合社會對開放海洋政策期待，提升國人海洋知識及安全意識，共同維護海洋資源永續發展。

台灣四面環海擁有豐富多樣的自然海岸及漁業資源，108年10月全台第一個釣魚示範區－台中港北防波堤開放以來，由於漁況豐富多元，109年即已吸引近8萬釣友。為營造親近海洋友善環境，交通部向海致敬工作小組召集人王國材，今年1月12日視察布袋港時特別強調，營造親近海洋友善環境應從細節做起，改善商港垂釣區安全設施及廁所就是第一步。

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目前全國各商港開放垂釣區共計14處，為確保民眾從事垂釣活動安全，王國材也責成港務公司優化商港垂釣區各項設備，包含增設商港垂釣區救生圈、AED及基本急救設施外，並完成基隆、台北、台中、花蓮、布袋及安平港6處商港垂釣區友善廁所，結合在地特色，利用廢棄貨櫃打造獨特的商港垂釣區友善廁所。交通部表示，今年2月已於6處商港垂釣區建置友善廁所，結合在地景觀特色打造獨特風貌，14處商港垂釣區設備優化也已完成。

政府推動「向海致敬」政策，在開放海洋、鼓勵國人親近海洋同時也須兼顧安全，因此，交通部也責成氣象局於生活氣象APP中增加海水浴場、海釣點等沿海氣象預報資訊，並於該局官網氣象百科內新增海嘯、瘋狗浪等科普知識。此外，為使遊客能充分享受海洋親水活動與樂趣，觀光局轄下各濱海型國家風景區已於109年完成福隆及澎湖等6處服務設施整建，並將持續於110年完成白沙灣、大鵬灣及花蓮靜浦等3處設施改善，以確保遊憩環境無障礙並進一步提升服務品質。

交通部表示，為落實行政院「向海致敬」政策，將持續透過工作小組會議及現場督導，督責所屬各機關持續與民眾及民間團體溝通，多聆聽民眾需求及意見，持續改善海域休憩環境。

和平島基隆港東堤垂釣區友善廁所（圖：交通部提供）

高雄港垂釣區友善廁所（圖：交通部提供）

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