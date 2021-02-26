全國唯一通過閩南語C2專業級認證老師在台南 今獲表揚

崇學國小老師陳雯琪（右），是全國唯一通過閩南語C2專業級認證老師，南市教育局長鄭新輝（左）頒獎表揚。（南市教育局提供）

2021/02/26 16:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市教育局響應「221世界母語日」，今（26）日在億載國小舉辦表揚典禮，頒獎給推展本土語言績優學校與人員，其中崇學國小老師陳雯琪，也是全國唯一通過閩南語C2專業級認證的老師。

陳雯琪本身是南市本土語文輔導團的輔導員，她表示，輔導員的角色是老師的老師，平日即與輔導團同仁研發各種本土語言教材與創新教學模式，希望透過自己的經驗，鼓勵更多老師通過母語認證、投入母語教學的行列，帶領更多學生透過母語認識自己的土地，體會母語的優美文化與蘊藏的生活智慧。

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教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲非常重視孩子母語的學習，為了推動母語學習，教育局從去年（2020）起將每年的2月份訂為「家庭母語月」，鼓勵學生運用母語與長輩交流，因為母語的學習不只在學校，更應在日常生活中落實、扎根，希望大家都能「肯說、敢說、愛說」自己的母語。

另外，為了響應221世界母語日，南市教育局推動一系列活動，包括在許石音樂圖書館展出魔法語花一頁書畫展；在新化武德殿舉辦本土教育論壇，以及讓參加小小解說員競賽優勝者到教育廣播電台獻聲等。

今天頒獎典禮，邀請口埤實小演唱西拉雅語歌「傳唱西拉雅」，以及今年代表南市參加全國客家藝文競賽總決賽的億載國小表演客語歌舞「油菜花田个火黏蟲飛」，展現台南多元豐富的本土文化風情。

響應世界母語日，南市教育局今天在億載國小表揚推展本土語言績優學校與人員。（台南市教育局提供）

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