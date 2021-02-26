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    登山客迷路常被領隊丟包 竹縣消防局考慮告發領隊惡意遺棄

    新竹縣政府消防局近來從通報案件中發現，疑似有不肖登山領隊惡意丟包落單而迷走的隊員，將透過消保官建請中央正視。圖與本新聞無關。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府消防局近來從通報案件中發現，疑似有不肖登山領隊惡意丟包落單而迷走的隊員，將透過消保官建請中央正視。圖與本新聞無關。（記者黃美珠攝）

    2021/02/26 15:59

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣最近發生多起登山客因脫隊或落單，迷路後疑被不肖領隊丟包的狀況，縣府消防局不排除向警察機關告發明顯有惡意的領隊涉嫌遺棄，也考慮國人在疫情當頭出國不易，長期在地國旅後有紛紛轉往山區旅遊的趨勢，因此將透過縣府消保官向中央反映，請中央正視類似問題，以保障消費者權益。

    縣府消防局局長孫福佑直言，疫情大大改變了國人的旅遊習慣，畢竟在被「關島」1年後，平地、離島該去的都去過了，再加上有些原是國外團的領隊、導遊轉攻國旅市場，以致「往山上走」便成了當前趨勢。

    也因此該局發現近來有越來越多的旅行業者把「遊覽車旅遊」概念帶上了山。以為一如平地旅行，只要安排好山上的食、宿、交通就好。就算真的不幸在山裡發生狀況，作為領隊者只要把大部分的隊員平安帶下山完成報案，後續殘局就有專業救難的消防人員等收拾，他們憑藉「要把其他隊員平安送返」的藉口就能拍拍屁股走人了事。

    孫福佑說，旅遊業者因為營利性質而負有更高的責任義務，同樣的情況在國外，類似的團體出遊前，業者必須提出救援機制以備無患。所以在該局最近幾次接到領隊報案說仍有團員受困在山區，他們請求搜救後隨即要帶其他團員離開的作法感到不可思議，將透過消保官建請中央注意這類狀況，以保障消費者權益。

    新竹縣仁者淨山隊成員繆美琴建議上山遊客隨身一定要攜帶5寶，也就是哨子、小刀、打火機、巧克力以及鹽巴或鹽糖。

    因為哨子可取代人聲持續求救，小刀在野外功用多多。打火機是萬一真的受困山區要過夜時能取暖、讓自己不失溫，巧克力讓人保有熱量，鹽巴（糖）則可以避免大量流汗後脫水。

    萬一真的跟夥伴走失，利用手機的定位系統發送自己的所在位置後就靜待援助來到，如果能堅守在原地，那麼就是等個2天、3天，搜救人員也一定可以找到。只怕迷走者因為驚慌而移動了位置，那麼就算是翻找1個月，搜救人員也很可能依舊找不到。

    野外求生時把握：認識的植物、水果才吃，不吃不認識的，不吃看起來像是認識卻又很像不認識的以免中毒。

    此外，她呼籲大家上山一定要記得「無痕山林」！除了足跡，什麼也不留！那怕是會自然腐爛的橘子皮也要帶下山。

    新竹縣政府消防局呼籲民眾走春上山要慎選信用可靠且負責任的領隊，才能確保快樂上山、平安下山。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府消防局呼籲民眾走春上山要慎選信用可靠且負責任的領隊，才能確保快樂上山、平安下山。（記者黃美珠攝）

    仁者淨山隊員繆美琴（右）跟山友們分享野外求生時，只吃認識的植物和水果。（記者黃美珠攝）

    仁者淨山隊員繆美琴（右）跟山友們分享野外求生時，只吃認識的植物和水果。（記者黃美珠攝）

    仁者淨山隊員繆美琴（左）跟山友們分享野外求生時，只吃認識的植物和水果。（記者黃美珠攝）

    仁者淨山隊員繆美琴（左）跟山友們分享野外求生時，只吃認識的植物和水果。（記者黃美珠攝）

    山友們基於無痕山林，就連手上的橘皮也不落地，一併帶下山才丟棄。（記者黃美珠攝）

    山友們基於無痕山林，就連手上的橘皮也不落地，一併帶下山才丟棄。（記者黃美珠攝）

    疫情讓國旅足跡蔓延上山，越來越多人從事登山活動。（記者黃美珠攝）

    疫情讓國旅足跡蔓延上山，越來越多人從事登山活動。（記者黃美珠攝）

    疫情讓國旅足跡蔓延上山，越來越多人從事登山活動。（記者黃美珠攝）

    疫情讓國旅足跡蔓延上山，越來越多人從事登山活動。（記者黃美珠攝）

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