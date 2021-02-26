登山客迷路常被領隊丟包 竹縣消防局考慮告發領隊惡意遺棄
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣最近發生多起登山客因脫隊或落單，迷路後疑被不肖領隊丟包的狀況，縣府消防局不排除向警察機關告發明顯有惡意的領隊涉嫌遺棄，也考慮國人在疫情當頭出國不易，長期在地國旅後有紛紛轉往山區旅遊的趨勢，因此將透過縣府消保官向中央反映，請中央正視類似問題，以保障消費者權益。
縣府消防局局長孫福佑直言，疫情大大改變了國人的旅遊習慣，畢竟在被「關島」1年後，平地、離島該去的都去過了，再加上有些原是國外團的領隊、導遊轉攻國旅市場，以致「往山上走」便成了當前趨勢。
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也因此該局發現近來有越來越多的旅行業者把「遊覽車旅遊」概念帶上了山。以為一如平地旅行，只要安排好山上的食、宿、交通就好。就算真的不幸在山裡發生狀況，作為領隊者只要把大部分的隊員平安帶下山完成報案，後續殘局就有專業救難的消防人員等收拾，他們憑藉「要把其他隊員平安送返」的藉口就能拍拍屁股走人了事。
孫福佑說，旅遊業者因為營利性質而負有更高的責任義務，同樣的情況在國外，類似的團體出遊前，業者必須提出救援機制以備無患。所以在該局最近幾次接到領隊報案說仍有團員受困在山區，他們請求搜救後隨即要帶其他團員離開的作法感到不可思議，將透過消保官建請中央注意這類狀況，以保障消費者權益。
新竹縣仁者淨山隊成員繆美琴建議上山遊客隨身一定要攜帶5寶，也就是哨子、小刀、打火機、巧克力以及鹽巴或鹽糖。
因為哨子可取代人聲持續求救，小刀在野外功用多多。打火機是萬一真的受困山區要過夜時能取暖、讓自己不失溫，巧克力讓人保有熱量，鹽巴（糖）則可以避免大量流汗後脫水。
萬一真的跟夥伴走失，利用手機的定位系統發送自己的所在位置後就靜待援助來到，如果能堅守在原地，那麼就是等個2天、3天，搜救人員也一定可以找到。只怕迷走者因為驚慌而移動了位置，那麼就算是翻找1個月，搜救人員也很可能依舊找不到。
野外求生時把握：認識的植物、水果才吃，不吃不認識的，不吃看起來像是認識卻又很像不認識的以免中毒。
此外，她呼籲大家上山一定要記得「無痕山林」！除了足跡，什麼也不留！那怕是會自然腐爛的橘子皮也要帶下山。