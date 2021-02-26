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    首頁　>　生活

    永和清潔隊犬眼睛長瘤？原來是「櫻桃眼」

    巴哥混種米克斯犬「旺旺」左眼第三眼瞼腺體脫出，經動保處協助就醫。（動保處提供）

    巴哥混種米克斯犬「旺旺」左眼第三眼瞼腺體脫出，經動保處協助就醫。（動保處提供）

    2021/02/26 08:23

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區清潔隊機關犬「旺旺」，平時都待在永福橋下垃圾收運站與隊員相處，今年1月初隊員們發現牠左眼眼角出現1個肉團變得異常紅腫，向中和區動物之家求助，經駐區獸醫黃繼霆檢查發現長出俗稱「櫻桃眼」贅生組織，也就是第三眼瞼腺體脫出，脫出組織發炎紅腫看似長瘤，經過黃獸醫協助進行第三眼瞼腺體脫出復位手術，「旺旺」左眼又恢復正常。

    「旺旺」是隻巴哥混種的米克斯犬，幼犬時被永和清潔隊同仁拾獲，飼養至今已將近9年，平時飼養在永福橋下垃圾收運站，平時負責巡視場區警戒可疑陌生人及陪伴清潔隊同仁，備受隊員們疼愛。

    今年1月初時清潔隊員董振昌向中和動物之家詢問，隊犬「旺旺」左眼的肉團已經至少3、4年，最近異常紅腫，經駐區獸醫黃繼霆檢查發現是第三眼瞼腺體脫出，便先以眼藥幫牠緩解症狀，並安排在台大動物醫院獸醫師張佑安幫「旺旺」完成第三眼瞼腺體脫出復位手術。

    黃繼霆說，「櫻桃眼」也就是第三眼瞼腺體脫出，發生原因是腺體與眼眶骨連接的結締組織鬆弛或先生發育不良造成，尤其在鬥牛、牛頭梗、波士頓梗、可卡、巴奇度、米格魯、馬斯提夫、北京、沙皮、拉蕯犬等品種較易發生，第三眼瞼不但有保護眼球的功能，也負擔50％的淚水分泌，最好是用手術方式將腺體復位，不建議摘除腺體，否則容易發生乾眼症，終生需要點眼藥水。

    「旺旺」手術後眼睛恢復正常。（動保處提供）

    「旺旺」手術後眼睛恢復正常。（動保處提供）

    「旺旺」是永和清潔隊員的寶貝，閒瑕時都會陪牠玩耍。（動保處提供）

    「旺旺」是永和清潔隊員的寶貝，閒瑕時都會陪牠玩耍。（動保處提供）

    永和清潔隊機關犬「旺旺」，是隊員們的好夥伴。（動保處提供）

    永和清潔隊機關犬「旺旺」，是隊員們的好夥伴。（動保處提供）

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