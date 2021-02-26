02/26 各報重點新聞一覽

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，可望與友好、安全的國家進行小規模的觀光旅遊泡泡。（資料照）

2021/02/26 06:49

自由時報

機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行

武漢肺炎疫情趨緩，國門邊境管理三月起將逐步鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨更表示，可望與友好、安全的國家進行小規模的觀光旅遊泡泡，至於國籍航空機組員進入社區的居家檢疫則考慮由現行七天縮短至五天，再搭配加強版自主健康管理九天。

請繼續往下閱讀...

詳見機組員檢疫規定將鬆綁// 旅遊泡泡小規模進行。

向華強父子來台居留 國安理由駁回

在賭神系列電影中飾演「龍五」聞名的香港影視大亨向華強，去年十月與兒子向佐向我政府申請來台依親居留；不過，向佐具有中共黨政軍背景，向華強也曾擔任中國電影基金會名譽副會長，與中共官方關係匪淺，移民署、國安局和陸委會等機關今年春節過後召開聯審會議，基於「國安理由」駁回兩人申請。

詳見向華強父子來台居留 國安理由駁回。

走私海洛因磚 判18年定讞// 漁船船長入監8年 改判無罪

屏東「得利十號」漁船船長陳火盛捲入運毒案，被判刑十八年定讞，入監服刑八年多後獲釋。高雄高分院再審合議庭依自菲律賓返台的證人林金群等人證述，認定陳火盛事先不知情，昨將他改判無罪，可上訴。

詳見走私海洛因磚 判18年定讞// 漁船船長入監8年 改判無罪。

聯合報

藻礁公投連署告急…在野聲援 府院黨大反擊

藻礁議題全面延燒，環團和在野黨力拚「珍愛藻礁公投」第二階段連署月底達標；府院黨系統全面反擊，行政院昨力挺中油第三座液化天然氣接收站蓋在現址，要求各部會堅持依計畫興建。環團基層連署對上執政大軍，被視為一場「小蝦米對決大鯨魚」的戰爭。

詳見藻礁公投連署告急…在野聲援 府院黨大反擊。

美準中情局長伯恩斯：中國是威權對手

美國中央情報局局長提名人伯恩斯廿四日出席聯邦參議院情報委員會的提名聽證會，他表示「勝過中國」將是未來十年美國國家安全的關鍵，並形容「在愈來愈多的領域中，（大陸國家主席）習近平治理下的中國，是不好對付的威權對手。」

詳見美準中情局長伯恩斯：中國是威權對手。

中國時報

不該被迫依賴外國 拜登下令體檢4大產品供應鏈

美國總統拜登24日簽署行政命令，正式下令對4大關鍵產品供應鏈的潛在脆弱性展開「百日大體檢」。這4大關鍵產品包括半導體晶片、電動車大容量電池、藥品以及對科技和國防至關重要的稀土元素。面臨當前車用晶片嚴重短缺，傳美方日前已向台灣提出需求，白宮經濟官員則對此表示，台灣為美國重要夥伴，雙方已進行建設性對話。

詳見不該被迫依賴外國 拜登下令體檢4大產品供應鏈。

藻礁公投連署告急 還差22萬份

為保育桃園市觀音區大潭藻礁不受中油第三天然氣接收站開發破壞，民間團體發起「藻礁公投」，但截至前天為止，距離公投二階連署所需安全門檻35萬份，目前仍有約22萬6300的差距，連署告急！

詳見藻礁公投連署告急 還差22萬份。

香港影視大亨向華強（右）與兒子向佐（左）向我政府申請來台依親居留，移民署基於「國安理由」駁回兩人申請。（翻攝微博）

陳火盛（前排中）改判無罪，步出法院後與妻子（前排左二）舉無罪紙板。（記者鮑建信攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法