石頭營砍樹種電 時力點名柯P、屏東子弟蔡壁如：能接受？

對於石頭營種電案，時力屏東縣黨部主委詹智鈞點名柯文哲、屏東鹽埔子弟蔡壁如表態。（記者陳彥廷攝）

2021/02/25 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕能源業者生利公司於枋寮鄉新開村籌設太陽能光電廠，施工挖出日軍二戰碉堡，文資團體及環保團體紛紛要求保留，時代力量黨主席陳椒華及屏東服務處主任彭畇甄今天率隊，與屏東縣黨部主委詹智鈞、屏東環盟理事張怡等人到場現勘，詹智鈞向台北市長柯文哲喊話，能接受北市府持股金控公司投資的能源開發公司，大老遠跑來屏東枋寮來種電？

生利挖到碉堡後，停工提報文資審查，但訴求保留原狀的文史工作者林炫耀則提出69處點位，要求將全區納為古蹟，部分居民也擔憂開發後的水土保持問題，去年陳情陳椒華，今天現勘，不過，屏東縣政府文資所因為臨時接獲開會通知單，在早已排定行程下無法調度人員到場，會後以電話接受媒體訪問。

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對於此案，詹智鈞投書媒體質問柯文哲及蔡壁如，今天現勘前的記者會中，他再度指出，開發商生利能源母公司星耀能源，背後的投資集團有友達光電、台灣人壽及富邦金控。其中，台北市政府為富邦金控大股東，佔13.11％股權，他質疑，富邦金控自詡是永續責任銀行，卻投資砍樹種電的能源公司嗎？

詹智鈞說，他想請教台北市長柯文哲，是否能夠接受台北市政府持股比重這麼高的富邦金控投資的能源開發公司，居然大老遠跑來屏東枋寮來種電？民眾黨立委蔡壁如自己也是屏東鹽埔子弟，難道她能夠接受財團聯手開發商對屏東這樣的糟蹋嗎？

生利能源則重申，不論在區內的碉堡在文資審議後是否具文資價值，他們早已定調會保留，且會借鏡相關案例活化，為地方帶來創生，期許「生利文資綠能園區」能夠成為台灣、乃至於世界的典範，未來也將規劃與地方社區發展協會合作，培訓地方居民成為導覽文史的人才，回饋地方，創造雙贏。

今天有約50名居民、政黨人士及文資團體、環團到場抗議。（記者陳彥廷攝）

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