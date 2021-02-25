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    228連假拉拉山賞櫻 桃警：早去早下山避塞車

    228連假預期北橫賞櫻是熱點，大溪警分局建議民眾行駛替代道路，並配合執勤員警指揮。（記者李容萍翻攝）

    228連假預期北橫賞櫻是熱點，大溪警分局建議民眾行駛替代道路，並配合執勤員警指揮。（記者李容萍翻攝）

    2021/02/25 22:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕228連假將至，公路總局服務返鄉、出遊旅客需求，26日0時起至3月1日晚上12時止推出搭乘客運的優惠措施，凡搭乘交通部核定90條國道客運路線可享平日票價或原票價85折優惠，43條「台灣好行」路線半價優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運享1段票（或基本里程）免費等優惠措施，需於場站完成過卡註記程序。

    桃園地區4條「台灣好行」路線實施電子票證半價優惠措施，分為「501」大溪快線、「502」小烏來線、「503」石門水庫線、「506」東眼山線，可暢遊大溪老街、慈湖、小烏來天空步道、石門水庫、大溪老茶廠、角板山行館及東眼山等景點，除使用電子票證半價的優惠措施，另售有優惠套票。

    桃園警方預期連假期間，包括大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國、竹圍漁港、永安漁港等景點，將吸引大量人車前往，另連假期間適逢拉拉山櫻花季，台7線（北橫公路）沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場等為賞櫻熱點，呼籲前往大溪、復興地區遊客，於連假上午時段儘量提早前往，建議避開下午2至5點的返程尖峰時段；離開大溪、復興地區的北部地區車流可改道台3線信義路往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭交流道往南或往北，新竹以南的遊客可依據目的地考量由118縣道前往復興區。

    另外，桃園、中壢監理站提醒，228連假仍比照春節連假，於車上全程禁止飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速配戴口罩。

    228連假，桃園地區4條「台灣好行」路線實施電子票證半價優惠措施。（記者李容萍翻攝）

    228連假，桃園地區4條「台灣好行」路線實施電子票證半價優惠措施。（記者李容萍翻攝）

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