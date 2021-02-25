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    首頁　>　生活

    「爸媽50歲退休太早」！他怨薪水用剩全給家裡還被罵不孝

    原PO抱怨父母50歲退休真的太早，也「很羨慕不用上繳給家裡的人」。示意圖。（路透）

    原PO抱怨父母50歲退休真的太早，也「很羨慕不用上繳給家裡的人」。示意圖。（路透）

    2021/02/25 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在網路論壇PO文，表示他月收入3萬多住在台北，扣除開銷剩餘的錢全部給家用，讓自己成為月光族；但自己父母50多歲就退休，媽媽仍嫌他給的錢不夠，甚至要他去死一死，讓他忍不住抱怨父母50歲退休真的太早，也「很羨慕不用上繳給家裡的人」，引發網友熱議。

    網友日前在Dcard上PO文，表示他每個月3萬多元薪水扣除貸款1.5萬、生活開銷1.5萬，剩下的錢都給家用，但父母都在家不工作，頂多打打工一個月賺1萬元，他的妹妹還在唸書需要跟家裡要錢，而他明明給了家用金，還一直被唸不孝，甚至他和妹妹還會被罵「去死一死」，讓他最近一直想搬出去住，不知道該怎麼辦，也真的很羨慕不用上繳薪水給家裡的人。

    文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示「自己不照顧自己的最佳典範」、「有能力當然可以給，但是現在台灣的房價物價、薪水是什麼樣子，量力而為就好，沒辦法給就算了」、「親情綁架」、「我出社會也幫家裡還了貸款跟自己的學貸，也很清楚的跟爸媽說，我有自己的人生要過，能力範圍內該給的我會給，但也要給我空間存錢，不要被親情勒索」、「50歲就有孝親費 好爽喔」。

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