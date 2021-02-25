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    台灣燈會首度離島燈展 林佳龍：全國一起挺金門

    台灣燈會兩座燈區將首度移師金門陳展，交通部長林佳龍（左）在金門贈燈，由縣長楊鎮浯（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

    台灣燈會兩座燈區將首度移師金門陳展，交通部長林佳龍（左）在金門贈燈，由縣長楊鎮浯（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

    2021/02/25 21:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕破天荒第1次！台灣燈會「化整為零」後首度將其中兩座燈區移師離島金門展出，交通部長林佳龍今天前往金門贈燈，他也強烈推薦國人「一定要來金門」，號召全國一起挺金門。

    林佳龍說，2021台灣燈會受疫情影響宣布停辦，但他未忘當初承諾要讓燈藝師及設計師精心創作的心血被看見，燈會在化整為零後，各燈區分散在全國各縣市舉辦，其中「傳藝風華燈區」59座花燈及「動物星光燈區」12座花燈，將以「金門星光節」為名，預定自3月27日起展至5月30日止，分別在金湖鎮的瓊林聚落和蘭湖展出，這也是台灣燈會歷史上第1次離島燈展。

    林佳龍說，台灣燈會停辦，他正在發想如何化整為零可以產生最大的效益，就接到金門縣長楊鎮浯打電話詢問以前燈會辦完後花燈放哪裡？希望爭取在金門展出；林佳龍和幕僚討論，由一個燈區討論變成「1+1」，決定兩個燈區在金門展出。林佳龍說，金門是很重要的展區，呼籲所有國人，不管用什麼樣的交通工具都要來金門。

    他說，2023年已訂為跳島旅遊年，所有的航港船遊，金門絕對是必訪之地，未來包括5年的商港計畫，10年的藍色公路計畫，政府會投入非常多在離島。

    林佳龍說，他以個人經驗強烈推薦國人「一定要來金門」，讓台灣燈會在金門，這是台灣的第1次，也是在金門的第1次，此時來金門旅遊一定會有最好的體驗。

    楊鎮浯期盼台灣燈會不僅點亮金門，更讓全國看見金門。

    交通部觀光局提供「活力牛」小提燈晚間於總兵署及羅神父紀念園區發放。縣府表示，除了另類台灣燈會定名為「金門星光節」將於3月27日開幕，地區陸續登場的有「金湖燈光節」、「放閃金寧」燈會、「元宵燈節」，一定能讓2021台灣燈會--金門星光節在離島完美呈現。

    金門縣政府工作人員拿的「活力牛」小提燈，為即將登場的「金門星光節」暖身。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府工作人員拿的「活力牛」小提燈，為即將登場的「金門星光節」暖身。（記者吳正庭攝）

    交通部長林佳龍（後排左）在金門贈燈儀式上力挺金門，在金門縣長楊鎮浯（後排右）陪同下，賣力為台灣燈會在金門行銷。（記者吳正庭攝）

    交通部長林佳龍（後排左）在金門贈燈儀式上力挺金門，在金門縣長楊鎮浯（後排右）陪同下，賣力為台灣燈會在金門行銷。（記者吳正庭攝）

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