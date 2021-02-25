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    鹽水蜂炮明晚開炸！35座炮城集中武廟前廣場施放

    登記明晚元宵節施放的鹽水蜂炮炮城總數有35座，中、小型炮城居多。（記者楊金城翻攝）

    登記明晚元宵節施放的鹽水蜂炮炮城總數有35座，中、小型炮城居多。（記者楊金城翻攝）

    2021/02/25 20:12

    〔記者楊金城／台南報導〕恢復舉辦的台南鹽水蜂炮活動，明天元宵節（26日）晚上6點將在鹽水武廟前登場，百餘年來首次不遶境、「閉門放蜂仔」，計有35座炮城施放，不對外開放遊客觀看、犁炮（蜂），但有第四台、網路直播施放實況。

    而新營分局執行鹽水蜂炮民俗文化活動的交通疏導管制勤務，自26日下午2點起至勤務結束止，人車管制區：鹽水區武廟路（和平路至三福路）及北門路（三福路至清湶路），禁止民眾及車輛進入，炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛除外。

    車輛管制區：鹽水區和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北，明天下午2點起至2月27日2時止，僅開放公務車輛、緊急消防救護車輛、持炮城施放人員工作證及持通行證居民進入。

    而進入鹽水區的朝琴路與和平路口、金和路與仁愛路口、忠孝路與月津路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口及忠孝路與信義路口，警方採彈性交通管制路口，用路人應遵守交通號誌及配合警察指揮通行。

    鹽水蜂炮活動原因疫情宣布停辦，後因疫情趨緩，又恢復舉辦，市府與鹽水武廟開會後，為兼顧防疫與延續傳統民俗不中斷，決議縮小規模集中在鹽水武廟前廣場施放炮城獻神，不開放民眾入場也不遶境。

    登記施放的炮城總數有35座，中、小型炮城居多，因不遶境也不開放民眾現場觀看放蜂仔，預料熱鬧場況不復以往，此外，台南市民可透過有線電視台南市第三公用頻道收看電視現場直播，全國民眾可透過《臺南TODAY》臉書粉絲專頁，同步觀看鹽水蜂炮施放實況。

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    登記明晚元宵節施放的鹽水蜂炮炮城總數有35座，中、小型炮城居多。（記者楊金城翻攝）

    登記明晚元宵節施放的鹽水蜂炮炮城總數有35座，中、小型炮城居多。（記者楊金城翻攝）

    新營警分局公佈鹽水蜂炮民俗文化活動的交通疏導管制圖。（記者楊金城翻攝）

    新營警分局公佈鹽水蜂炮民俗文化活動的交通疏導管制圖。（記者楊金城翻攝）

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