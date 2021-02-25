日月潭觀光圈攜手暨南大學 產學合作拚競爭力

南投縣日月潭觀光圈聯盟與國立暨南國際大學，共同成立「日月潭觀光圈產業創新與人才育成中心」，讓產、學界更有緊密實質的合作。（記者佟振國攝）

2021/02/25 20:36

〔記者佟振國／南投報導〕為加強地方觀光產學合作，日月潭觀光圈聯盟與國立暨南國際大學，特别簽署合作備忘錄，在暨大成立「日月潭觀光圈產業創新與人才育成中心」，業界盼透過暨大豐沛的學術研究能量，協助進行市場研究、產品研發、數位轉型、大數據建立等工作，暨大也希望業界不吝提供資源與實務訓練，提升暨大學生未來就業競爭力。

針對疫情重創日月潭的國外遊客人數，交通部長林佳龍去年至埔里鎮與日月潭周邊觀光業者座談，針對如何振興觀光產業交換意見，也提出日月潭觀光圈的策略，希望透過合作結盟，避免單打獨鬥，因此日月潭觀光圈聯盟正式成立，除了南投縣13鄉鎮市還包括鄰近彰化縣部分鄉鎮。

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暨大是南投縣內唯一國立大學也有觀光相關系所，聯盟希望強化與暨大的實質合作關係，雙方簽署合作備忘錄，並共同成立「日月潭觀光圈產業創新與人才育成中心」。

聯盟盟主魏振宇表示，希望透過暨大豐沛學術研究能量，協助在地觀光產業進行市場研究、產品研發、數位轉型、大數據建立等工作。

暨大校長武東星也說，業界可以提供學生產業經營實作機會，縮短產學落差，有助於培育專業人才，也提升暨大學生未來就業競爭力。

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