228連假將登場 屏東警方將依春節連假規格疏導

228連假將登場，警方將以春節規格疏導交通。（記者蔡宗憲攝）

2021/02/25 19:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕疫情趨緩加上不能出國，台東及恆春半島在春節假期湧進大批觀光人潮，曾連續三天北上都塞到深夜，面對即將登場的228連假，屏東警方不敢大意，仍依春節連假的疏導方式進行勤務編排，預計28日中午後出現大量北返車潮，呼籲民眾行車保持耐心。

根據警方初步推估，由於農曆春節連假剛結束不久，228連假車潮不至於超過農曆春節連假，前往台東及墾丁的南下總車潮可能在5萬左右，但北返如集中在28日及3月1日，恐怕仍會出現短暫車陣，警方仍採連假最高規格進行疏導。

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枋寮警方這次仍從27日上午開始，從枋寮建興五岔路口到內獅等重要路口會有交通崗，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道，28日開始的北返車流，則會持續成效不錯的「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道衍生事故壅塞。

恆春警方則針對夜間人潮集中的墾丁大街，依然規劃「三階段管制」執行管制措施，但人潮如非滿溢至車道，將採一般假期狀況的人車分道，對於可能出現前往福安宮參拜人潮，將在各路口實施號誌長綠，於必要時實施南下由車城海口泊逸飯店右轉車城景觀道路措施。

228連假將登場，警方將以春節規格疏導交通。（記者蔡宗憲攝）

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