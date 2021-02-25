中市府爭取中央補助進行排水改善工程 讓潭子區不再淹水

立委楊瓊瓔會勘潭子區四尺八分線等排水情形，爭取中央及市府經費補助施工改善。（記者歐素美攝）

2021/02/25 23:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大豐里雅豐街、大豐路一帶，每遇豪大雨必淹水，致大豐、東寶、大富3里受災嚴重，立委楊瓊瓔及議員賴朝國多次會勘爭取改善，今天再度邀集市府水利局等會勘，市府爭取營建署補助 4680萬元，將共斥資8600萬元，將於今明兩年進行四尺八分線及十一張圳排水改善計畫，讓地方不再淹。

水利局副總工程師盧宜豐指出，四尺八分線及十一張圳排水為潭子區大豐里重要排水路，但排水斷面不足，常造成大豐、東寶和大富等里淹水。為有效改善淹水問題，水利局提報「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，辦理四尺八分線及十一張圳排水改善計畫，包括雅豐街路橋改建、道路側溝改善、護岸加高、單岸拓寬改善工程、固床工拆除改建倒伏閘門等，經費約2600萬元，將由水利局及建設局在今年籌措辦理。

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另十一張圳排水改善，包括大豐路無名橋改建、新建固床工及水閘門、單岸拓寬改善、跨渠構造物配合改善，所需經費約6000萬元，內政部營建署下水道工程處中區分處補助4680萬元，也將於今年規劃設計，明年起逐步進行改善完成。

楊瓊瓔指出，潭子區四尺八分線及十一張圳排水改善工程，並將增設智慧化系統遠端遙控電動水門，結合水位計、CCTV設備及水務局水情資訊系統，即時掌握防汛情資，有效節省人力，並提升人員安全性，未來完工後，將改善潭子區大豐、東寶和大富里等淹水問題，增加防洪功能，確保民眾免於水患憂慮。

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