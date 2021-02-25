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    20歲就到過南北極 美女學霸攻讀政治 想改變世界

    林語萱站在南極點，內心情緒激動不已。（林語萱提供）

    林語萱站在南極點，內心情緒激動不已。（林語萱提供）

    2021/02/25 19:56

    〔記者翁聿煌／新北報導〕20歲的你（妳）去過哪裡？台大政治系4年級美女大學生林語萱20歲就已經去過南極和北極探險、到尼泊爾和柬埔寨當志工，擔任過馬里亞納群島的「最爽實習生」、國中3年級隨著志工隊到中國偏鄉教國中地理，也在台灣偏鄉為學童上性別教育課程；豐富的人生閱歷，讓她對未來有不同於一般年輕人的想法，擁有多種外語能力的林語萱說，她想先以台灣人身分進入國際組織盡一分心力，然後回到自已最愛的台灣奉獻所學。

    林語萱 就讀台大政治系4年級

    林語萱回想自己小時候既膽小又愛哭、甚至還有幽閉恐懼，隨著年齡增長，她努力克服自己的障礙，國小3年級就自己一個人搭飛機到美國洛杉磯找阿姨、參加夏令營練英語，國中3年級就參加國際志工隊，到中國服務，實地體驗地理課本上的黃土高原和窯洞。

    高一即到埔寨當牙醫助理志工

    林語萱感謝父母十分開明，對她的決定總是全力包容和支持，她就讀高一時就想跟著醫療志工隊到柬埔寨當牙醫助理，林語萱說，當時她與一個看起來7、8歲大、身材比她小一號的女孩相處很愉快，後來看到對方的病歷資料，才知道對方和她一樣15歲，令她很震憾，貧富差距的環境，讓兩個同齡女孩有如此不同成長境遇，而她擁有父母的愛、生長在幸福的台灣，讓她在心中許下願望，將來也要幫助這個世界更幸福。

    高二休學出國當交換生 埋下政治種籽

    林語萱善於運用資源和機會，增加她出國增廣見聞的機會，高2時她休學一年，爭取到德國交換生計畫1年，在德國的經歷是她的人生轉捩點，她與來自世界各國的交換生交朋友，擴展國際視野，這段經歷在她心中埋下修習政治的種籽，希望能知道如何運作政治規則和權力，做為實現理想的助力。

    高3時林語萱獲得瑞典運動品牌贊助機會，參加橫越北極冰原的雪橇之旅，寶貴的極地探險經驗，讓她在2年後再次參加國內科技公司贊助的「前進南極點計畫」，與6個台灣人一起挑戰南極點。

    如今23歲的林語萱，除了不斷嚐試挑戰自我極限，在國內她參加勵馨基金會的熟人性侵防治課程，並隻身前往偏鄉國小提醒學童重視身體自主權；林語萱笑說，她的個性很極端，永遠停不下來的企圖心引導她踏遍天涯海角，但是她內心明白，自己終究還是要回到心愛的故鄉擁抱家人、奉獻所學給滋養她茁壯的台灣。

    林語萱就讀於台大政治系，特殊的探險經歷讓她懷抱不同的人生夢想。（記者翁聿煌攝）

    林語萱就讀於台大政治系，特殊的探險經歷讓她懷抱不同的人生夢想。（記者翁聿煌攝）

    林語萱（左持國旗者）高一時到德國交換學生，收穫滿滿。（林語萱提供）

    林語萱（左持國旗者）高一時到德國交換學生，收穫滿滿。（林語萱提供）

    林語萱曾獲選為馬里亞納群島「最爽實習生」。（林語萱提供）

    林語萱曾獲選為馬里亞納群島「最爽實習生」。（林語萱提供）

    林語萱赴國內偏鄉小校教學童重視身體自由權。（林語萱提供）

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