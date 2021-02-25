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    首頁　>　生活

    沒想過無聊冬天居然還能看到「牠」！獵犬凸眼緊盯電視超開心

    飼主準備一台平板讓Stella可以隨時看著松鼠。（圖片由Tiktok帳號stellas.mom_授權提供使用）

    飼主準備一台平板讓Stella可以隨時看著松鼠。（圖片由Tiktok帳號stellas.mom_授權提供使用）

    2021/02/25 19:30

    〔影音新聞／綜合報導〕冬天待在室內無聊到爆的獵犬，是什麼東西吸引到牠的注意力，讓牠在電視機前足足待了一個多小時呢？追逐靈活的松鼠是不少狗狗的生活樂趣，加拿大一隻2018年被飼主收養的獵犬Stella，平時非常喜愛待在草坪上觀察松鼠，然而大雪紛飛的寒冬中，不僅松鼠已經為了避寒躲起來，Stella也因大雪得長時間待在室內。雖然飼主Bronwyn Crawford有準備松鼠的娃娃給Stella，但既不能在室外奔跑又看不到松鼠，讓Stella感到相當無聊。

    為了讓Stella開心地度過漫長冬季，Bronwyn想到可以用網路上的松鼠影片，試試看Stella能不能從中獲得樂趣。他們將影片放置到家中的電視上播給Stella看。全神貫注的Stella讓飼主訝異的表示，他們從來沒看過Stella如此專注在電視上。光靠一支松鼠的影片，就能足足吸引了Stella一個小時之久！

    當沒開電視時，飼主會改用平板讓Stella觀看。現在喜愛松鼠的Stella有了即便是冬季也能很快樂的消遣。Stella看到喜愛的松鼠興奮到凸眼的樣子，太過誇張的反應逗樂了不少網友呢！

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