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    疫情趨緩 桃園市各醫院放寬探病、陪病人數

    桃園市長鄭文燦主持桃園市急救責任醫院區域聯防會議。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦主持桃園市急救責任醫院區域聯防會議。（記者周敏鴻攝）

    2021/02/25 12:06

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午邀集市內急救責任醫院，召開區域聯防會議，他說，27日起市內的醫院將可採用中央探病、陪病的相關規定，包括陪病1人為限，探病每天可開放1到2時段、每次2人。

    鄭文燦說，衛生福利部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件後，各醫院對院內足跡掌握、人口管制措施都應提升，包括體溫監測、健保卡刷卡、個人資料辨識等。目前市府正與桃醫、敏盛醫院合作，針對新的入口管制儀器設備進行推廣，未來盼透過捐贈或醫院自行編列預算，完成相關措施，以建立電子化資料，便於後續的疫調追蹤。

    桃醫事件導致各醫院衍生額外的支出，鄭文燦將向衛生福利部爭取經費，以「實報實銷」原則，來補貼各醫院的健保支出或其他防疫支出。

    至於未來疫苗的接種安排，鄭文燦說，市府已完成造冊並送交中央流行疫情指揮中心，待中央流行疫情指揮中心決定疫苗接種的順序、方式後，市府將會盡速接手執行。

    另外，桃醫正在進行隔離病房的整修，所以目前並未收治武漢肺炎確診病患，須待整修完畢後，才會重新收治病患，鄭文燦說，桃醫之外的各醫院，他也會設法爭取經費，讓各醫院都能提升服務設備，包括電視、飲水機、吹風機等，提供更人性化的服務，並減少醫護人員進出隔離病房的必要。

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    桃園市長鄭文燦（前排左1）主持桃園市急救責任醫院區域聯防會議。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（前排左1）主持桃園市急救責任醫院區域聯防會議。（記者周敏鴻攝）

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