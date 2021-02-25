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    228連假》高雄常塞地點、時間 教你如何避開

    二二八連假3天高雄常塞地點、時間，市府大數據分析公布並因應！（記者黃良傑攝）

    二二八連假3天高雄常塞地點、時間，市府大數據分析公布並因應！（記者黃良傑攝）

    2021/02/25 11:09

    〔記者黃良傑／高雄報導〕二二八和平紀念日自27日起共3天連續假期，高市區幹道及各景點預期出現較多車流，交通局透過大數據分析，推估幹道部分以2月27日總流量將最高，其中又以中正路東向、大中路西向以及九如路雙向車多情形最為明顯，流量約較一般假日增加5%~10%，預計從早上10點開始出現車潮，西子灣、旗津與駁二景點將於11至18時車流最多，應會較一般假日增加10%，民眾出門多加使用公共運輸並做好也做好個人防疫措施。

    交通局今指出，高速公路交流道周邊幹道部分，連假前二日（2月27日、2月28日）車流應較多，九如路與建國路雙向預計於10至12時及15至19時較易出現車多情形；中正路東向往高速公路則自9至22時持續車多；大中路與三多路西向車流則集中於10至12時及16至20時，至於收假日3月1日各幹道雙向預計中午開始就會出現車潮。

    此外，各景點周邊道路預估2月27日之車流量最高，駁二及旗津地區預估於每日11至18時持續有車多情形，壽山地區車潮則集中於16至18時，佛光山於15至18時車流較多。交通局提醒，駁二特區與西子灣、旗津地區一般假日即吸引大量遊客，建議民眾搭乘捷運、輕軌或公車等公共運具前往，各業者均有落實相關消毒防疫作業，市民朋友可安心搭乘，以避免途中塞車。

    交通局表示，西子灣、駁二特區、旗津周邊停車場空間有限，連假期間易滿場，請民眾多搭乘公共運輸或於旅途中停車轉乘捷運再步行前往各景點。交通局提醒民眾在連假出遊途中收聽廣播、注意道路上電子看板，也可利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況，掌握連假資訊、避開車多路段及時段，以確保出遊品質。

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