老公堅稱經血從尿道出來 人妻崩潰：我要怎麼教小孩？

近來有女網友上網發文表示，在與老公討論孩子未來的性教育時，隨機問老公「經血從哪個器官流出來」，不料老公多番堅稱經血是從尿道流出來，讓重視孩子性教育的她無奈又崩潰。圖為陰道示意圖。（資料照）

2020/12/26 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕近來有女網友上網發文表示，在與老公討論孩子未來的性教育時，隨機問老公「經血從哪個器官流出來」，不料老公多番堅稱經血是從尿道流出來，讓重視孩子性教育的她無奈又崩潰，該則貼文也引起網友熱烈討論性教育的重要性。

一名重視孩子性教育的人妻昨日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，與老公討論孩子開始讀幼稚園後，就要開始教導孩子關於性器官的知識，但老公則認為不用那麼早教。

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人妻眼看老公難以溝通，於是轉移話題，順便考考老公的性知識是否及格，便問老公「經血是從哪裡流出來？」，不料，老公竟回答「尿道」。

對此，這名人妻不敢置信，以為老公在開玩笑，於是翻了白眼再重新問一次。然而，老公反而愣住，但仍堅稱答案是「尿道」。而老公性知識的不足，也讓這名人妻無奈又崩潰地，更忍不住飆粗口。

貼文一出，引起網友熱議，「需要性教育的是老公 不是兒子」、「大人的教育不能等…」、「性教育還是妳教好了」、「原來妳老公的這麼細...」、「我看完立刻回頭問我老公，幸好他分的出來」；還有網友提供解決辦法，「下次尿在爸爸臉上，讓他看清楚尿從哪裡來」。

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