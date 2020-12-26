為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    老公堅稱經血從尿道出來 人妻崩潰：我要怎麼教小孩？

    近來有女網友上網發文表示，在與老公討論孩子未來的性教育時，隨機問老公「經血從哪個器官流出來」，不料老公多番堅稱經血是從尿道流出來，讓重視孩子性教育的她無奈又崩潰。圖為陰道示意圖。（資料照）

    近來有女網友上網發文表示，在與老公討論孩子未來的性教育時，隨機問老公「經血從哪個器官流出來」，不料老公多番堅稱經血是從尿道流出來，讓重視孩子性教育的她無奈又崩潰。圖為陰道示意圖。（資料照）

    2020/12/26 23:18

    〔即時新聞／綜合報導〕近來有女網友上網發文表示，在與老公討論孩子未來的性教育時，隨機問老公「經血從哪個器官流出來」，不料老公多番堅稱經血是從尿道流出來，讓重視孩子性教育的她無奈又崩潰，該則貼文也引起網友熱烈討論性教育的重要性。

    一名重視孩子性教育的人妻昨日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，與老公討論孩子開始讀幼稚園後，就要開始教導孩子關於性器官的知識，但老公則認為不用那麼早教。

    人妻眼看老公難以溝通，於是轉移話題，順便考考老公的性知識是否及格，便問老公「經血是從哪裡流出來？」，不料，老公竟回答「尿道」。

    對此，這名人妻不敢置信，以為老公在開玩笑，於是翻了白眼再重新問一次。然而，老公反而愣住，但仍堅稱答案是「尿道」。而老公性知識的不足，也讓這名人妻無奈又崩潰地，更忍不住飆粗口。

    貼文一出，引起網友熱議，「需要性教育的是老公 不是兒子」、「大人的教育不能等…」、「性教育還是妳教好了」、「原來妳老公的這麼細...」、「我看完立刻回頭問我老公，幸好他分的出來」；還有網友提供解決辦法，「下次尿在爸爸臉上，讓他看清楚尿從哪裡來」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    照片紅到韓國！ 車禍現場正妹曬白皙美腿 他暈了：什麼都好說
    2020/12/24 10:34

    照片紅到韓國！ 車禍現場正妹曬白皙美腿 他暈了：什麼都好說
    交換禮物抽中「家法7件組」 媽媽見發抖兒喊：史上大籤王
    2020/12/23 23:07

    交換禮物抽中「家法7件組」 媽媽見發抖兒喊：史上大籤王

    三商美邦攜手同仁　為弱勢孩童圓夢
    麻糬是水晶餃祖先？ 他手繪「演化圖」 涼糕和肉包都進「族譜」
    2020/12/23 22:19

    麻糬是水晶餃祖先？ 他手繪「演化圖」 涼糕和肉包都進「族譜」
    尷尬！網友用「小可愛」當開頭搭訕 他貼本人照片擊退騷擾
    2020/12/22 22:34

    尷尬！網友用「小可愛」當開頭搭訕 他貼本人照片擊退騷擾

    存投組 股債穩波動
    生活今日熱門
    「酷斯拉樂園」逮到10隻綠鬣蜥 達人續追「在逃老大」
    2020/12/26 07:01

    「酷斯拉樂園」逮到10隻綠鬣蜥 達人續追「在逃老大」

    「握拳寶寶」13歲近況曝光！ 父母公布當時拍下萌照真相
    2020/12/26 06:03

    「握拳寶寶」13歲近況曝光！ 父母公布當時拍下萌照真相 影片

    又有屁孩！噁男喝過飲料再放回架上 家樂福：已報警備案
    2020/12/26 06:09

    又有屁孩！噁男喝過飲料再放回架上 家樂福：已報警備案

    單親新住民清寒生 拚上台大醫學系
    2020/12/26 05:30

    單親新住民清寒生 拚上台大醫學系

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播