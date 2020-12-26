偏鄉兒童半夜急病就醫難 議員催生北高雄兒科夜間急診

高雄市議員黃秋媖邀集醫界人士，舉辦兒童醫療資源盤點公聽會，催生兒童專科及夜間急診。（記者許麗娟翻攝）（記者許麗娟攝）

2020/12/26 18:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市有28萬名兒童，北高雄佔約7.2萬人，但鄰近僅燕巢義大醫院和旗山醫院有兒童夜間急診，讓永安、茄萣一帶偏遠地區兒童常深夜求助無門，高雄市議員黃秋媖25日在岡山和平國小舉辦兒童醫療資源盤點公聽會，也獲興建中的高醫岡山醫院倡議，將設置兒童專科門診及夜間急診。

兒童醫療資源盤點公聽會邀集台灣兒科醫學會主任委員吳昌騰、台灣兒科急診醫學會榮譽理事長吳漢屏、岡山醫院副院長于慶龍、義大醫療決策委員會副主委吳俊仁、高醫岡山醫院副執行長陳芳銘、高雄榮總兒科部主任邱寶琴、長庚院科主任唐國書、衛福部、高雄市衛生局、區里長等近百人參加，是北高雄有史以來最大規模醫療公聽會，就兒科急診專科醫師人力現況盤點、如何改善北高雄兒科急診專科醫師人力不足的方案探討、兒童夜間急診如何縮短黃金救援時間及建立兒童就診查詢APP可行性等議題進行討論。

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黃秋媖指出，北高雄許多地方無24小時的兒科急診服務，曾經半夜接到來自永安區的陳情人求助小孩生病，苦尋不著夜間急診，當小孩夜晚發生無可預料的疾病時，無法就近送到附近的醫院急診，而必須轉診送到北高雄之外的醫院，在轉診期間家長心急如焚，目前北高雄有兒童夜間急診僅義大醫院及旗山市立醫院，大部分都在原市區，對生命搶救造成威脅。

高雄市目前有兒科醫師560人，具兒科醫師診所249家及醫院35家，數量上還算充足，但38個行政區中只有29個行政區有兒科醫師，此部分仍有進步空間，目標應是區區有兒科診所，市府也應定期派兒科專科醫事人員，定點至無兒科醫的行政區提供醫療服務。

高醫岡山醫院副執行長陳芳銘表示，為響應及提供更優質的醫療品質，興建中的高醫岡山醫院將會設置兒童專科門診及夜間急診，在醫療人力調度上高醫會進行區域聯防支援，另外也向中央爭取成立「國家級」兒童醫院，讓南台灣兒童得到更好的醫療照顧。

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