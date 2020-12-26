桃市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」 邀12位12月小壽星歡慶5歲生日

桃園市長鄭文燦（中）為「ㄚ桃」、「園哥」切蛋糕慶生。（記者周敏鴻攝）

2020/12/26 17:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」，是誕生於2015年12月28日的妹妹與哥哥，桃園市政府下午邀來12位12月小壽星齊聚八德親子館，提前舉辦兩位吉祥物的5歲生日會，桃園市長鄭文燦與吉祥物好友「乖乖」、「波波」，也送來禮物，讓ㄚ桃與園哥開心地又蹦又跳。

鄭文燦是催生ㄚ桃與園哥的「爸爸」，他說，為了籌辦2016年的「台灣燈會在桃園」，他參考日本千葉縣推出官方吉祥物「千葉君」的作法，創造了水蜜桃造型文青妹、同時代表客家妹的ㄚ桃，以及熱血棒球迷的園哥，成為桃園是棒球城市的最佳象徵。

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過去5年來，ㄚ桃與園哥參加超過360場活動，包括桃園燈會、花彩節、地景藝術節等大型活動，都會看到兩位吉祥物活力十足的身影，一旁也總會吸引許多小朋友搶著握手或合影，增添會場的歡樂氣氛。

桃園市政府下午提前舉辦「ㄚ桃園哥5歲生日會」，除鄭文燦外，還邀來12位12月小壽星、乖乖股份有限公司吉祥物乖乖、尖端媒體集團吉祥物小企鵝波波，為ㄚ桃與園哥唱生日快樂歌、切蛋糕，多位小壽星聽到ㄚ桃與園哥過的是5歲生日時，還童言童語地說：「你們才5歲啊，那我可比你們大得多！」

鄭文燦還幫ㄚ桃與園哥許下生日願望「希望桃園市成為兒童健康成長的城市」，他說，市府將陸續推動新建親子館達30個與新建兒童美術館、兒童玩具圖書館等建設，完成兩位吉祥物的願望。

「ㄚ桃園哥5歲生日會」吸引粉絲開心合影留念。（記者周敏鴻攝）

「ㄚ桃園哥5歲生日會」氣氛歡樂。（記者周敏鴻攝）

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