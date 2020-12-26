一中愛廣場曾爆敦睦艦隊確診足跡停業 今辦邀弱勢童美食吃到飽

愛廣場舉辦耶誕愛活動。（記者蔡淑媛攝）

2020/12/26 16:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年4月敦睦艦隊爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，軍方召回集合地點竟選台中一中校門前，並造成附近愛廣場停業，一中商圈生意一落千丈，現在生意逐漸恢復，廣場的飲料店老闆張和煥發起愛耶誕活動，邀請惠明盲校、小腦萎縮、家扶等團體小朋友免費購物、吃美食，發送禮券、獎學金，共度佳節。

遭網友酸的5幼兒爸 也帶孩子參加

而在平安夜，一名有5個幼兒的27歲年輕爸爸在臉書PO文因孩子發燒，沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢，被網友認為是詐騙集團而圍剿酸爆，台中行善團發現後前往探視證實為真，除了有寶山山產行送上菜肉食物，也邀請他帶孩子們到廣場參加活動逛街，今天這名江爸爸也帶大女兒和二女兒參加，拿著贈送的禮券吃飽逛街，很是開心。

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愛廣場舉辦耶誕愛活動，邀請江爸爸帶孩子參加，大女兒和二女兒開心逛街吃東西。（記者蔡淑媛攝）

這名年輕爸爸說，沒錢帶女兒就醫，PO網要賣嬰兒推車卻被網友酸，台中行善團來家裡探訪證實是真的新聞曝光後，網友也在原PO上道歉，還說要幫忙送一輛二手機車讓他能去上班賺錢，他說，當時被酸言，後來留言愈來愈難聽，他只好刪文，網友的心意不論真假，都感謝他們的心意，只要證明自己不是詐騙集團就好，也感謝公益團體的幫助，他和妻子會好好照顧5個孩子，自己也會努力工作。

愛廣場舉辦耶誕愛活動，惠明盲校受邀參加，也表演才藝。（記者蔡淑媛攝）

福芳號飲料店老闆張和煥表示，愛廣場耶誕公益活動邁入第4年，今年雖受疫情大受影響，但也逐漸起色，辛苦窮困的人更多，愛不落後仍要持續舉行公益活動，結合金龍、金蘭獅子會和台中行善團，邀請邀請150名社福團體照顧的小朋友參加，發出100份禮券和3萬元的獎助學金。

5子爸沒錢帶發燒女兒就醫上網要賣嬰兒推車，卻遭網友酸言，新聞曝光後，網友道歉，也有公益團援助。（記者蔡淑媛翻攝）

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