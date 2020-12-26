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    高雄跨百光年首晚聲光秀「萬眾矚目」 近60萬人次看直播

    高雄「2021跨百光年」系列活動啟動，堪稱一場璀璨聲光饗宴！（高市府提供）

    高雄「2021跨百光年」系列活動啟動，堪稱一場璀璨聲光饗宴！（高市府提供）

    2020/12/26 16:42

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄「2021跨百光年」系列活動24日啟動，堪稱一場璀璨聲光饗宴，雖受疫情影響，仍有近7萬人到愛河灣現場欣賞展演，線上更有近60萬人次觀看直播！

    高雄市政府主辦的「2021跨百光年」系列活動，以跨百、跨海、跨界的方式，史無前例整合陸、海、空三向度，讓高雄港灣將化身成大型劇場舞台，從12月24日至1月3日，呈現一場創新有別傳統的跨年活動。

    高雄市副市長史哲今表示，透過電信業者的人流分析顯示，跨百光年首晚，有近7萬人到愛河灣欣賞跨百光年的展演，線上更有近60萬人次觀看直播。

    史哲說，希望夠讓民眾在飽受今年疫情壓力的狀態下，仍有一個讓心情能舒緩的機會，也為高雄打造防疫下的觀光經濟。他強調：「在疫情的影響下，因此在活動的規劃上，高市府選擇了具有場域開闊、通風良好、人員分散特性的愛河港灣，搭配高雄流行音樂中心的部份空間，來呈現這場活動。」

    史哲表示，昨晚，市府衛生局、警察局、文化局所組成的快速反應隊，也針對未戴口罩或飲食的民眾，進行勸導並稽查，感謝民眾的自發與配合。

    史哲也笑說，當民眾沉醉在視聽震撼當中，同時也不知不覺的走完一圈愛河港灣，距離長達2公里多，呼籲民眾戴上口罩、搭上大眾運輸，來高雄愛河灣走走，享受防疫健康新生活。

    根據高雄市觀光局統計，跨年訂房電話紛紛湧入，高雄有多家指標性的知名旅館，在元旦假期的訂房率已達9成以上，建議還未下訂民眾，趕快預約住宿高雄。

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