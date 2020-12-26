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    新北體育事務委員會改組規劃全國運 委員名單納網紅、國手

    市長侯友宜頒發聘書給19位新任委員。（記者周湘芸攝）

    市長侯友宜頒發聘書給19位新任委員。（記者周湘芸攝）

    2020/12/26 15:19

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市府2016年成立「體育事務委員會」，2年一聘，網羅體育領域人才、運動選手及產業代表。近期公布全新委員名單，由市長侯友宜頒發聘書，包括法國網紅褚安娜、運動主持人紀怡如、知名Zumba教練林詠恬、全國紀錄保持人謝佳翰、陳彩娟等19人，將規劃明年全國運動會。

    新北市政府「體育事務委員會」受聘委員共21名，由副市長謝政達擔任主任委員、副秘書長劉和然搭任執行秘書，目標提升全民運動風氣、提供體育交流平台及未來發展方向。

    體育處長洪玉玲表示，體育事務委員會第1屆聚焦運動中心興建、第2屆推動「新北動健康APP」，此次目標為明年新北主辦的全國運動會，委員名單最年輕者僅19歲，包括運動國手、運動場館經營者、體育賽事主持人及體育教練等。

    洪玉玲指出，全國運動會2021年上半年將結合元旦升旗、萬金石馬拉松、兒童藝術節及河海音樂祭等活動推廣，下半年聚焦奧運直播派對、形象影片及聖火傳遞等活動。

    另外，洪玉玲也說，2021年6至8月將於全市16座運動中心及中和、三重迪卡儂，以貨櫃形式設置全國運動會10項競賽體驗館，包括足球、籃球、舉重、射箭、體操、棒球、羽球、拳擊、溜冰及高爾夫球，落實運動即生活概念。

    此次最年輕的委員陳彩娟為台北市立大學學生，同時也是女子全能7項國手，她表示，能透過比賽經驗給予不少建議，像是增加全能選手休息室、透過大型面板即時顯示選手成績等，不僅讓賽事更具規模性，對選手也有幫助。

    擔任網紅、同時與丈夫褚瀚元一同經營運動聚點的褚安娜受訪也說，以經營行銷經驗，希望全國運動會不僅是一場賽事，在宣傳上也能增加選手能見度，對選手未來職涯有幫助。#

    全國紀錄保持人陳彩娟（左）和謝佳翰（右）獲委員聘書。（記者周湘芸攝）

    全國紀錄保持人陳彩娟（左）和謝佳翰（右）獲委員聘書。（記者周湘芸攝）

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