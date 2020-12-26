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    首屆中寮鄉尋龍路跑 台大跑團視障團員完賽、千萬超跑排開吸睛

    台大跑團的視障團員張雅惠（前左）由陪跑員陪同跑完全程。（記者陳鳳麗攝）

    台大跑團的視障團員張雅惠（前左）由陪跑員陪同跑完全程。（記者陳鳳麗攝）

    2020/12/26 15:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕配合柳橙節的舉辦，南投縣中寮鄉首屆尋龍路跑活動，今天從鄉公所起跑，首屆僅開放200人報名，今天有115名跑者參加，最感人的的是台北台大跑團視障團員張雅惠，在陪跑員陪同下跑完全程。該項12公里的路跑，折返點在以金龍樓梯聞名的法華寺，廣場有麥拿崙、法拉利等多輛千萬超跑一字排開，非常吸睛，跑者和遊客紛駐足觀賞拍照。

    路跑活動的折返點在法華寺，該寺廣場有法拉利等千萬超跑一字排開。（記者陳鳳麗攝）

    路跑活動的折返點在法華寺，該寺廣場有法拉利等千萬超跑一字排開。（記者陳鳳麗攝）

    第一屆中寮鄉尋龍路跑活動，今天在南投縣中寮鄉永平老街舉行，路跑與該鄉柳橙節活動結合，因為首次舉辦僅有12公里組，並限定200人報名，今天共有115名跑者參加，每位跑者完賽後都人手一袋中寮柳橙。

    法華寺廣場的麥拿崙超跑還開門讓大家觀賞。（記者陳鳳麗攝）

    法華寺廣場的麥拿崙超跑還開門讓大家觀賞。（記者陳鳳麗攝）

    雖然是第一次舉辦，且地點在南投縣偏鄉中寮鄉，但是近來以金龍樓梯聞名的法華寺作為路跑折返點，仍吸引不少從台北前來的跑者。其中最引人注目的就是台大跑團的團員張雅惠，她是視障者，目前任職台科大，有1位陪跑員陪伴她跑完全程。

    中寮鄉首屆尋龍路跑配合柳橙節舉辦，跑者限定人數從永平老街出發。（記者陳鳳麗攝）

    中寮鄉首屆尋龍路跑配合柳橙節舉辦，跑者限定人數從永平老街出發。（記者陳鳳麗攝）

    該路跑活動的折返點法華寺，有多位超跑車主來「贊助光彩」，麥拿崙、法拉利等千萬超跑在廣場一字排開，有的車主還打開車門讓大家參觀，跑者和遊客都把握機會拿出手機猛拍。

    主辦該活動的中寮鄉體育會，今年初試啼聲，規模較小，該會表示明年會有半馬21公里、12公里、5公里等多組，也將配合柳橙節，中途設補給站供應柳橙汁和桂圓茶。

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