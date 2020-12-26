「握拳寶寶」13歲近況曝光！ 父母公布當時拍下萌照真相

網路上知名迷因梗圖、萬用表情包圖片主角「握拳寶寶」山姆（見圖），因右手握拳並露出堅定表情，照片上傳網路後意外爆紅。（圖擷取自IG）

2020/12/26 06:03

首次上稿 00:40

更新時間 06:03

〔即時新聞／綜合報導〕你一定看過！網路上知名迷因梗圖、萬用表情包圖片主角「握拳寶寶」山姆（Sam Griner），因右手握拳並露出堅定表情，照片上傳網路後意外爆紅；如今13年過去，山姆也長大了，不僅最新模樣曝光，他的父母還透露，當時山姆抓了一把沙子吃，覺得有趣才將這幕拍下來，根本沒想到會因此爆紅。

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綜合外媒報導，「握拳寶寶」的照片是山姆11個月大時拍攝的（2007年），照片中的山姆，嘴巴和緊握的拳頭中充滿著沙子，表情堅定又執著看似相當勵志，可愛模樣也廣受歡迎，「握拳寶寶」的照片也被合成各式各樣的表情包流傳，紅遍各個社群媒體。

山姆一家人今年接受《BuzzFeed》節目訪問，山姆媽媽萊尼（Laney Griner）表示，當時山姆11個月大時，她剛好買了新相機，因此與家人前往海邊希望能捕捉溫馨一幕，拍照時山姆正抓起一把沙子想放進嘴巴裡，她覺得有趣因此拍下。

萊尼說，真的沒想到照片上傳網路後會爆紅，事後得知被網友歪樓照片拍攝時的真實情況，著實哭笑不得；她也提到，雖然照片被網友惡搞成各種「迷因（Meme）」，但孩子被封為「成功小孩（Success Kid）」後讓他們相當放心，也希望這一張有正面力量的迷因能讓大家看見。

萊尼透露，由於山姆是早產兒，因此出生6週後就動了腦部手術，「成功小孩」這一封號對他們而言具有非常重要的意義。如今山姆已是13歲少年，只見他留了一頭及肩長髮，臉變得圓潤許多，他表示想當一個YouTuber，也想跟爸爸一樣當個刺青藝術家。

山姆也強調，「無論興趣、思想或身體，都會隨時間改變，而且我也不想被『成功小孩』的封號給侷限住」。

事實上，住在美國佛羅里達州的山姆，家境其實並不富裕，山姆的爸爸因為腎衰竭病情嚴重，2015年被醫生通知要進行換腎手術，但山姆家卻無力負擔龐大的醫療費用，山姆於是決定上網募資。

募資期間山姆被認出是「握拳寶寶」，因此在短短10天內，山姆一家順利籌得美金10萬元（約新台幣317萬元），也及時挽救了爸爸的性命。

如今13年過去山姆也長大了，最新模樣曝光，只見他留了一頭及肩長髮，臉變得圓潤許多，他表示想當一個YouTuber邁進，也想跟爸爸一樣當個刺青藝術家。（圖擷取自「buzzFeedVideo」YouTube）

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