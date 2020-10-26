全市高中職電子菸吸食率高於全國！ 桃市自治條例送審

據桃園市政府衛生局統計，全市國、高中職生電子煙的吸食率，去年國中生為1.9 %、高中職生為10.4％，其中高中職生電子煙的吸食率比全國吸食率5.6％還高。（資料照）

2020/10/27 00:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據桃園市政府衛生局統計，全市國、高中職生電子煙的吸食率，去年國中生為1.9 %、高中職生為10.4％，其中高中職生電子煙的吸食率比全國吸食率5.6％還高，為了保護兒少，杜絕電子煙危害，桃園市政府將制定「桃園市電子煙危害防治自制條例」，26日草案一讀通過，全案27日會進入警政、衛生審查會審查，若三讀通過，未來提供、販賣電子煙給未成年者最高可被罰5萬元。

桃園市政府衛生局表示，據衛生福利部食品藥物管理署統計，2018年在台灣販售的電子煙檢體超過8成都被檢出含有成隱性尼古丁，且使用電子煙可能產生一級致癌物甲醛、乙醛及亞硝胺、丙二醇等逾41種危害物質，據桃園市統計，2018年本市國中生、高中職生電子煙吸食率分別為2.6％、4.6％，均高於全國的1.9％、3.4％。

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桃園市衛生局指出，去年國中生電子煙的吸食率雖降至1.9％，也比全國國中生的吸食率2.5％還低，但桃園高中職生的吸食率卻成長至10.4％，為了保護兒童及青少年的健康，並填補菸害法修正完成前的空窗期，因此訂定「桃園市電子煙危害防制自治條例草案」，內容包括青少年吸食或持有電子煙，可罰父母或監護人罰2000至1萬元，任何人不得供應、交付及販賣電子煙或器物給未成年，違者可罰1至5萬元，待議會三讀通過，將會公告實施上路。

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