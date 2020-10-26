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    桃園修自治條例解決亂象 汽、機車、腳踏車闖公園罰則相同

    桃林鐵路木棧道淪為機車停車場。（桃園市議員牛煦庭提供）

    桃林鐵路木棧道淪為機車停車場。（桃園市議員牛煦庭提供）

    2020/10/26 23:56

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會26日進行三讀議案的一讀審查，桃園市議員牛煦庭表示，依據《桃園市公園管理自治條例》汽、機車未經許可在公園駕駛或違停最高僅開罰1200元，比腳踏車沒騎在自行車道最高可開罰6000元還少，認為汽、機車造成的危害性，遠比腳踏車來的高，提議修正加重汽、機車罰緩，獲得跨黨派13位議員連署，此修正案並於今天獲一讀通過。另，他也認為市府應採取科技執法，加強取締。

    桃園市政府養護工程處對此說，汽、機車在公園違規情形較單純，目前已於9月5日在活化後的桃林鐵路與萬壽路2段的路口設置科技執法，經過1個月勸導期，目前已開罰25件，每件開罰600元，後續會視成效、評估需求再進行展點。

    「太多車主把桃林鐵路自行車道當捷徑，應加重罰緩、使用科技執法取締。」牛煦庭說，閒置已久的桃林鐵路活化後，打造人行步道、自行車道，讓龜山區多了休憩好去處，不料卻常有汽、機車闖入，不僅淪為停車場，甚至還有機車與路人發生擦撞，讓當地龜山區山德、中興里居民苦不堪言，由於市府未設置車阻，民眾只好自力放置花盆，「擺了1條萬里長城」，阻攔車輛進入。

    諷刺的還有，桃林鐵路綠廊活化工程應為可串連龜山、桃園及蘆竹區，並供民眾散步、騎單車的都市休閒綠帶，但在山鶯路至萬壽路段卻僅是綠園道，一大片的木棧道，連腳踏車都不能騎。

    牛煦庭指出，據《桃園市公園管理自治條例》規定，若違反第18條第3款未在指定場所使用腳踏車、直排輪、滑板車或從事溜冰、高爾夫球等活動，可依第21條處1200至6000元；但違反第18條第5款未經許可駕駛或違規停放車輛，可依第22條處600至1200元，牛煦庭說，汽、機車違規駛入或停放公園罰則竟比腳踏車還輕，相當不合理，因此提案提高違反第18條第5款的罰緩金額，並刪除第22條。

    另，桃園市議員黃婉如也提議在《桃園市公園管理自治條例》第18條第3款中，新增未在指定場所放風箏也要開罰，全案明天將由桃園市議會工務審查委員會進行審查。

    由於桃園市政府未設置車阻，民眾只好自力放置花盆，阻攔車輛進入。（桃園市議員牛煦庭提供）

    由於桃園市政府未設置車阻，民眾只好自力放置花盆，阻攔車輛進入。（桃園市議員牛煦庭提供）

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