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    高雄二期稻月底供完 清水日送台南15萬噸

    農田水利署高雄管理處確保二期稻作將於本月底供灌完成，更維護高雄特有野蓮產業。（記者陳文嬋攝）

    農田水利署高雄管理處確保二期稻作將於本月底供灌完成，更維護高雄特有野蓮產業。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/26 23:44

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情嚴峻，農田水利署高雄管理處確保二期稻作幾乎供灌完成，明年一期稻作將不受影響，南水局26日起擴大越域引水至南化水庫，水公司增加北送台南清水量達每日15萬噸，預計今年底每日可達20萬噸。

    今年沒有颱風登陸，曾文水庫今蓄水率剩下2成7，牽動南部水情拉警報，高雄因無大型水庫，每日自高屏溪攔河堰取水，目前供水正常，但枯水期流量會下降，與台南共用南化水庫，今蓄水率尚有9成5。

    農田水利署高雄管理處確保二期稻作本月底供灌完成，更維護高雄美濃特有的野蓮產業，隨著二期稻作幾乎收割完畢，旗山溪甲仙攔河堰原本下放3.5cms，自26日起減少下放為1.5cms，供下游農業雜作使用。

    南水局26日起擴大越域引水，旗山溪甲仙攔河堰流量近5cms，扣除下游農業所需1.5cms，其餘流量引水到南化水庫，降低出水量、維持高水位，將自11月起控管南化水庫出水量，每日從45萬噸下修至40萬噸。

    值得一提的是，旗山溪流量持續下探，目前僅剩下近5cms，農田水利署高雄管理處與南水局達成共識，預留阿公店水庫1000萬噸，做為明年一期稻作灌溉用水，若旗山溪水量不足會採輪灌方式因應，確保明年一期稻作供灌完成。

    此外，隨著大泉伏流水及淨水場將陸續完工，水公司26日擴大高雄北送台南清水量，從原本每日10萬噸，增加為每日15萬噸，預計今年底每日可達20萬噸。

    農田水利署高雄管理處確保二期稻作將於本月底供灌完成，26日起旗山溪下放1.5cms供灌，其餘擴大越域引水至南化水庫。（記者陳文嬋攝）

    農田水利署高雄管理處確保二期稻作將於本月底供灌完成，26日起旗山溪下放1.5cms供灌，其餘擴大越域引水至南化水庫。（記者陳文嬋攝）

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