為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市新屋高中多功能活動中心 營運招商受理送件

    桃園市立新屋高中多功能運動中心工程進入尾聲，正辦理營運移轉案招商，即日起至11月20日受理送件。（記者李容萍翻攝）

    桃園市立新屋高中多功能運動中心工程進入尾聲，正辦理營運移轉案招商，即日起至11月20日受理送件。（記者李容萍翻攝）

    2020/10/26 22:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府教育局落實「一區一公立高中」政策，擇定創校60年的新屋國中，改制為新屋高中迄今第四年，全校師生約1500人，為優化學校學習環境以符應國高中學生學習需求，實踐就近入學、適性發展的教育理念，2017年起編列5.46億元預算，興建地下1樓、地上5層的綜合教學大樓，以及地下1層、地上3樓包含游泳池與綜合運動場的多功能活動中心，配合工程進入尾聲，正辦理營運移轉案招商，即日起至11月20日受理送件。

    校長陳大魁表示，新屋高中新建校舍及多功能活動中心游泳池工程由石昭永建築師事務所設計監造，華邦營造承攬施工，採節能綠建築、智慧建築設計，並結合在地客家特色，游泳池內部規劃項目有25公尺長、15公尺長游泳池2座，SPA池、烤箱、販賣部、多功能運動教室、綜合球場及地下停車場，預計12月底完工，明年1或2月底落成啟用。

    新屋高中多功能活動中心的招商作業已上網公告，招商條件包括民間期初投資金額250萬元、土地租金22.8萬元、權利金定額30萬元等，預計12月召開招商審查會，遴選出最適投標廠商並進行議約及簽約，啟用後成為新屋地區社區民眾的運動休閒中心，營運計畫許可年限8年；泳池開放方式除學校所匡列上課時段，區民皆可付費使用，收費標準尚待議定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖縣民運動中心說明會 朝向委外經營方向規劃
    2020/10/06 19:33

    澎湖縣民運動中心說明會 朝向委外經營方向規劃
    文昌國小多功能活動中心有譜！預計明年初動工、後年底完工
    2020/08/31 11:29

    文昌國小多功能活動中心有譜！預計明年初動工、後年底完工

    百貨週年慶三攻略 聯邦卡好給利
    「把社會局搬到厝邊」安南三合一社福中心開幕
    2017/08/19 16:08

    「把社會局搬到厝邊」安南三合一社福中心開幕
    中市府斥資3億 大里益民國小蓋多功能場館
    2017/07/27 20:18

    中市府斥資3億 大里益民國小蓋多功能場館
    斥資3.6億 大溪國小建多功能運動中心
    2015/11/10 06:00

    斥資3.6億 大溪國小建多功能運動中心
    生活今日熱門
    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    衛福部統計失智人口台北市全國最多 服務涵蓋率全國最低
    2020/10/26 01:24

    衛福部統計失智人口台北市全國最多 服務涵蓋率全國最低

    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬
    2020/10/26 05:30

    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬

    愛戀阿里山 神木見證浪漫婚禮
    2020/10/26 05:30

    愛戀阿里山 神木見證浪漫婚禮

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播