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    安養所大火18天後只稽查了14間 北市社會局挨轟沒良知

    台北市9月22日發生無照安養所大火致3死，北市議員王浩（右）認為，北市府社會局從案發至今僅稽查14家機構，且無具體改進作為，今拍桌怒罵社會局長周榆修（左），並揚言退回報告。（記者鄭名翔攝）

    台北市9月22日發生無照安養所大火致3死，北市議員王浩（右）認為，北市府社會局從案發至今僅稽查14家機構，且無具體改進作為，今拍桌怒罵社會局長周榆修（左），並揚言退回報告。（記者鄭名翔攝）

    2020/10/26 20:34

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市9月22日發生無照安養所大火致3死，台北市政府社會局針對老福機構管理機制提出精進作為，但北市議員王浩認為，案發至今計18個工作天，社會局卻僅稽查14家機構，且對如何改進稽查、歇業機構查察方式也是含糊帶過，痛批死了3條人命依然毫無警覺，怒拍桌揚言退回報告。

    社會局會後解釋，案發後除展開跨局處無預警公安稽查14處立案老福機構，另也持續進行府級公安、夜間照護人力、市民陳情等稽查作業，並與民政局針對社區中低收入戶長輩進行專案訪視，預計11月底完成。

    社會局今針對轄下機構及委託經營老人福利機構的管理機制提出精進策略，包括調整委營機構評鑑及考核作為、加強公共安全聯合稽查及不定期無預警查核、增訂機構設置監視器管理規範及影像異地存放等。

    王浩質疑，社會局僅針對問題不大的公立機構查察，但關鍵的私立機構稽查卻在報告內卻遍尋不著，另，歇業機構除按規定清空外，長輩的後續安置如何查察也未提出具體作為，痛批整份報告都在唬弄。

    王浩要求社會局說明，案發至今對全市99間立案機構共稽查幾間？社會局先稱，已完成78家，但被質疑短短18天就有如此稽查量，過程疑虛應故事，社會局則再改口稱，第三季累計查78家，大火案發後則查14家。惹怒王浩大罵公然撒謊，並批連1天查1家都做不到，「還有良知嗎？」要求退回報告。

    召集人、議員應曉薇則幫緩頰，不以退回報告作為會議結論，但也認為社會局未對問題癥結具體回應，僅拿既有作法搪塞，要求提出書面報告補充說明。

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