埔里鯉魚潭外來種難解 民眾建議開放垂釣

南投縣埔里鎮景點鯉魚潭風景優美，但目前水域面臨水質優養化及充斥外來種兩大問題。（記者佟振國攝）

2020/10/26 20:03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮知名景點鯉魚潭目前面臨水質優養化與外來種日益嚴重問題，有民眾建議鯉魚潭開放垂釣、為清除外來種助一臂之力，但集集特有生物研究保育中心專家認為，開放垂釣必須有完善配套措施，包括釣客生態教育、垂釣範圍規劃、不破壞環境水質與傷害本土魚種，並做詳細量化統計，否則貿然開放徒增問題。

埔里鎮鯉魚潭面積約20公頃，湖光山色，風景宜人，但無外來固定水源挹注，加上周邊生活廢水排入，易有淤積及水質優養化問題，加上長期不當放生、棄養，包括泰國鱧、琵琶鼠、紅魔鬼、珍珠石斑等外來種在潭中稱王，成為鯉魚潭亟待克服的兩大問題。

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近來有民眾上網抱怨，指鯉魚潭外來種多得嚇人，縣府委託管理的業者卻禁止民眾垂釣，縣府不要只顧著消滅日月潭的外來種，埔里還有一個鯉魚潭需要幫忙。PO文一出有人大力支持、也有人持保留態度，認為釣客若亂丟菸蒂、便當盒、空瓶罐，同樣也會破壞環境。

管理業者表示，目前鯉魚潭正進行魚類資源調查，仍禁止外界垂釣，這項計畫將於11月底完成，屆時會有完整的調查結果；至於外來種清除的方式將請示縣府以及特生中心的專業建議。

業者指出，釣客任意垂釣不僅製造垃圾，還會投入粉狀餌劑吸引魚群聚集，這些高有機物質會使潭中藻類快速增生，加重水質優養化。

特生中心研究員葉明峰認為，鯉魚潭外來種必須計畫性清除，可用多元的網具或陷阱捕捉外來種，也須確保本土魚種安全；至於開放垂釣未必不可以，但須有完整配套措施，或許能將釣客編組為保育志工，有基本的生態教育訓練、明確垂釣範圍與時間，不破壞水質與傷害本土魚種，尤其釣客只能以生物誘餌，嚴禁施用粉狀餌劑吸引魚群，以免造成水質優養化，更不能任意製造垃圾破壞環境，每次垂釣也必須確實統計外來種類與數量，供長期防治參考。

鯉魚潭外來種的種類與數量龐大，令進行生態資源調查的特生中心專家十分憂心。（記者佟振國攝）

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