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    中央核定1.79億！宜蘭建業排水1階工程2022年汛期前完工

    宜蘭縣長林姿妙（左3）、宜蘭市長江聰淵（右2）視察建業排水計畫狀況。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙（左3）、宜蘭市長江聰淵（右2）視察建業排水計畫狀況。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/26 20:38

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭建業排水是縣政中心、科學園區及運動公園等地主要排水途徑，因地勢低窪容易淹水，縣府規劃建業排水治理計畫。中央核定總經費1.79億元，辦理第一階段改善工程，縣府目前正在徵收用地，最晚明年6月動工，預計後年4月、汛期前完工。

    建業排水流經宜蘭市南側，是美福排水系統的支流，排水長度1.27公里，集水面積3.61平方公里，2019年列入易淹水地區。

    宜蘭縣長林姿妙表示，縣府向中央爭取第一階段整治經費，獲1億4400元補助，加上地方自籌款3537萬元，經費約為1億7900萬元。

    第一階段工程將新設1座閘門、改善450公尺排水護岸、改建並提高旋流橋高度，完工後將改善美福排水倒灌問題，以及增加建業排水通洪量、提高水流速、降低橋樑阻水情況。

    宜蘭市長江聰淵指出，宜蘭市排水過度依賴美福排水，要將宜蘭市區的水引流到宜蘭河、蘭陽溪，才能解決宜蘭市長期以來的淹水問題。

    江聰淵也感謝縣府、中央支持建業排水第一階段工程，認為先解決建業排水進到美福大排的問題，再來做總體規劃。

    整個建業排水治理計畫分成整治排水護岸1公里、建業分洪道鐵路段2.25公里、建業分洪道縣政中心段1.68公里及2座抽水站，預估總經費11億元，可望減少淹水面積31公頃。

    水利工程科長黃竣瑋表示，整個治理計畫至少會分成4階段進行，目前核定的第1階段工程屬於「整治排水護岸1公里」項目。

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