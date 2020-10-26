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    阿里山公路狹彎易發生事故 公路總局：規劃改善

    阿里山工務段在台18線阿里山公路60.4k處裝設防護網。（記者蔡宗勳翻攝）

    阿里山工務段在台18線阿里山公路60.4k處裝設防護網。（記者蔡宗勳翻攝）

    2020/10/26 19:06

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線阿里山公路60.4k處、也就是石棹加油站下方路段，今天中午12點多發生遊覽車擦撞事故，致交通中斷，用路人反應該處狹彎會車危險性高，之前就曾發生重機騎土過彎不慎滑至對面車道遭輾斃重大車禍，希望儘速改善該路段的路寬，降低危險性；公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長蔡衛勇表示已發包進行改善作業評估。

    阿里山鄉許姓鄉親指出，事故路段在88風災時發生嚴重崩潰，修復後，路幅比其它路段來得狹隘，由於這裡有彎道，如車行速度過快或未依規定在自己的車道轉彎，往往會發生對撞或擦撞事故，相當危險，解決之道就是增加該路段的道路寬度。

    蔡衛勇說，88風災時該處發生大走山的坍塌，原本打算要依舊路修復，但鑽探時發現地基並不穩定、仍有走山之虞，其它基地也都有這種現象，只能繼續使用現有路段，但在路旁加設防護網避免意外，希望用路人行經這裡務必要遵守速限，並且不要跨越道路中心線，以保平安。

    蔡衛勇強調，88風災發生已經11年，地質相對穩定，日前已辦理評估作業發包工作，即將進行相關路基調查工作，只要確認安全無虞就可以開始改善工程。

    台18線阿里山公路60.4k處發生遊覽車擦撞事故。（讀者提供）

    台18線阿里山公路60.4k處發生遊覽車擦撞事故。（讀者提供）

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