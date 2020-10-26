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    澎湖清除海底死亡長城成效卓著 新血輪加入維護海洋資源

    清除海底死亡長城人人有責，發表會中老中青群聚。（記者劉禹慶攝）

    清除海底死亡長城人人有責，發表會中老中青群聚。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/26 19:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島，海底覆網成為死亡長城，縣長賴峰偉在立委楊曜爭取經費支持下，推出出海洋活化12支箭，目標是3年清除18萬公尺的海底覆網，今日在農漁局水產種苗繁殖場公開和展示今年度清除成果，並宣布新血輪加入。

    清除海底覆網行動，澎湖縣政府近年來與國立高雄科技大學海洋事務研究中心團隊合作，並結合中華民國水中運動協會及澎湖在地潛水業者組成「鬼網特攻隊」，以更具全面性的方式，規劃並執行幽靈漁具的清除工作。今年「鬼網特攻隊」清除幽靈漁具成果豐碩，清除總重量超過1萬5千公斤（總長度6萬公尺）。

    由於海洋資源永續必須向下扎根，因此連續兩年高科大海洋事務研究中心與大想創意整合有限公司合作，邀請開心劇團將「鬼網任務」導入戲劇當中，演出海底廢棄網具對海洋環境的傷害，今年辦理4場環境劇的表演，以柔性訴求的方式，金呼籲大家一起關注海底覆網的議題，今日也邀請風櫃國小、澎湖高級水產職業學校學生前往共襄盛舉。

    為使海底覆網的清除能量能永續下去，農漁局長陳晶卉也推動全國首創的「覆網清除人員之培訓課程」，壯大「鬼網特攻隊」的陣容，號召更多有志之士一起為澎湖海洋盡一份心力，獲得青灣國際潛水學校響應，由PIDC澎湖國際潛水中心領軍注入新血輪，由副縣長胡流宗頒發證書，感謝這批新血輪加入鬼網特攻隊，為海洋資源盡份心力。

    鬼網特攻隊培育新血輪，為清除海底覆網增加生力軍。（記者劉禹慶攝）

    鬼網特攻隊培育新血輪，為清除海底覆網增加生力軍。（記者劉禹慶攝）

    主辦單位別出心裁，在網具上放精緻海廢製作的魚提供小朋友免費索取。（記者劉禹慶攝）

    主辦單位別出心裁，在網具上放精緻海廢製作的魚提供小朋友免費索取。（記者劉禹慶攝）

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