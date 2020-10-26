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    國道交流道改路標惹議 監委到台南巡察差點走錯路

    市議員林美燕（右） 與林燕祝（左）批評交通部高公局偷偷摸摸換標誌，民眾走錯罵翻，他們服務處也被陳情電話打爆。（記者蔡文居攝）

    市議員林美燕（右） 與林燕祝（左）批評交通部高公局偷偷摸摸換標誌，民眾走錯罵翻，他們服務處也被陳情電話打爆。（記者蔡文居攝）

    2020/10/26 19:01

    〔記者蔡文居／台南報導〕國道一號台南交流道指標上的「永康」、「大灣」及「台南」3個交流道指標最近改為「中正北路」、中山路」、「復興路」，被網友罵翻，很多民眾反映會走錯，在地議員也抱怨跑公祭差點誤了時辰；今天監委葉宜津、林國明到台南巡察，林國明看不到「大灣」交流道標誌，差點走錯路，最後憑著當地建築物的印象才順利下交流道。

    葉宜津和林國明今天下午到台南市議會拜會議長郭信良，市議員林燕祝也當面向監委陳情，指因為交流道改名一事，服務處電話被陳情打爆，一名善化選區的議員開車上高速公路，看到「復興路」指標，以為還沒到大灣，繼續往南開，卻只看到「中山路」沒看到「仁德」指標，一直開到八十六號快速道路才知道走錯了，差點趕不上公祭。

    林國明也說他今天沒看到「大灣」交流道標誌，差點走錯路，最後憑著當地建築物的印象才順利下大灣交流道。他與葉宜津並當場接受陳情，將了解高公局改名所引發的民怨。

    市議員林美燕與林燕祝今天下午也召開記者會，痛批交通部高公局偷偷摸摸換標誌，讓地方政府來背鍋，不僅完全沒有宣導期，根本陷民眾於不義，讓用路人錯過、走錯，他們服務處這幾天也被陳情電話打爆。

    林美燕表示，台南光相同路名就有好幾條，據南市民政局統計，光在台南就有19區有中山路、13區有復興路，連中正北路也有3區等名稱，別說外地人霧煞煞，連當地人自己都會搞不清楚。

    對於高公局今天公佈最新版本「仁德、大灣、永康及台南北區」，議員批評說，這與最原先的路牌版本，只差了幾個字，且永康交流道下去後，其實還有很長一段路才到北區，完全浪費公帑又擾民。

    葉宜津（左二）和林國明（右）到台南市議會拜會議長郭信良（右二），市議員林燕祝（左）到場向兩位監委陳情鎮交流道改名一事。（記者蔡文居攝）

    葉宜津（左二）和林國明（右）到台南市議會拜會議長郭信良（右二），市議員林燕祝（左）到場向兩位監委陳情鎮交流道改名一事。（記者蔡文居攝）

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