新北國際紀錄片月明登場 29部精選影片免費看

2020新北市國際紀錄片月將於明天登場，展開為期1個月的放映活動，圖為紀錄片《神明事務所》劇照。（新聞局提供）

2020/10/26 19:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020新北市國際紀錄片月將於明（27）日登場，展開為期1個月的放映活動，10月27日至11月19日在「府中15新北市紀錄片放映院」、11月20至21日在「光點華山電影館」舉行。今年選映片單包含新北市紀錄片獎年度優選作品及多部榮獲金馬獎提名、奧斯卡、坎城影展等大獎肯定的作品，共放映22場次、29部影片，活動全程免費入場。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎被稱為「台灣紀錄片的搖籃」，從2011年創辦至今，共培育87位導演，完成96部優選作品，10年來維持開放、多元精神，希望影像工作者的創作能量透過新北市的平台被更多人看見，日前新北市紀錄片官方網站已上線。

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蔣志薇說，今年安排在光點華山電影館放映過去曾經在新北市獲獎，再持續完成長版的作品，包括由8年級導演呂柔萱拍攝的《神明事務所》，以及預計明年7月院線上映，由賴麗君導演的《老鷹之手》，應邀到新北市搶先放映。

新聞局表示，今年新北市紀錄片獎競賽激烈，11月10日起將在府中15首映，影片題材包含性別議題《吾家有男初長成》、《男孩有點騷》；描述家族記憶的《修片林小姐》、《帶病生活》；講述青年返鄉的《魚路》；熱血教師與青少年關懷的《人中之龍》、《對摔》；以外籍移工二代為主角的《一家兩國》；描述男人心事的《曹大哥的休息站》；印尼移工二代心繫台灣最美的人情味《拉馬與拉拉》；紀錄喜憨兒的順從、反抗、迷惘《寍》及時事題材《不具名：自由的代價》等。

2020新北市國際紀錄片月將於27日登場，展開為期1個月的放映活動，圖為《老鷹之手》劇照。（新聞局提供）

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