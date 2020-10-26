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    壽山森林營隊發現台灣多年未見「截趾虎」 中山大學鑑定確認

    多年來第一次清楚拍攝到的截趾虎成熟個體，分佈在壽山動物園附近。（小橙拍攝）

    多年來第一次清楚拍攝到的截趾虎成熟個體，分佈在壽山動物園附近。（小橙拍攝）

    2020/10/26 15:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園舉辦動物森林營隊，意外發現一種在台灣多年未見、極稀有的壁虎「截趾虎」，其腳趾第一趾不具爪子、是辨識時重要特徵，為求慎重，特別邀請中山大學海洋事務研究所李政諦教授現地鑑定。

    高市觀光局說明，長期在壽山進行野外觀察的劉函憬與盧益美，於森林營隊前導現勘時，在壽山動物園附近拍攝到截趾虎（學名Gehyra mutilata），它不是老虎，而是一種在台灣多年未見極稀有的壁虎。

    觀光局指出，成熟的截趾虎、腳趾第一趾不具爪子是辨識時重要特徵，團隊特別邀請中山大學海洋事務研究所李政諦教授現地鑑定，且陸續紀錄到幼體，讓數十年來截趾虎是否在台灣有實際族群的疑問、得到存在的證實！

    觀光局引述李政諦教授說法，強調這是很重要的證據，顯示台灣確實有截趾虎族群，近年來壽山野觀的共同伙伴因為仔細持續紀錄，讓這稀有的壁虎可以成為高雄市壁虎科的一員，事實上，目前全台就只有壽山有觀察到確實的族群。

    李政諦教授表示，高雄有海岸與山脈，具有高多樣性的壁虎科動物，除了龜山島特有的龜山壁虎、蘭嶼特有的菊池氏壁虎及雅美鱗趾虎3種外，高雄市目前便有台灣13種壁虎的10種，可說是全台壁虎多樣性最高的縣市，其中最稀有、需要了解的便是截趾虎。

    此外，其他稀有的壁虎，在高雄有全台唯一確定的大壁虎（中藥材稱為蛤蚧）繁殖族群在蓮池潭，海岸地區有鱗趾虎，鳥松丘陵區有半葉趾蝎虎，山區則有史丹吉氏蜥虎。住家與附近常見的有鉛山壁虎，疣尾蜥虎與無疣蜥虎。

    因為高雄是國際商港，港區週圍也發現有外來種脊斑壁虎與密疣蝎虎的族群。

    觀光局長周玲妏說，高市府會重視此難得的資源，請壽山動物園團隊未來能持續將此珍貴生態資源，作為園區推動森林營隊的教育內容，也期望動物園未來針對台灣原生動物，做為環境保育及教育的投入重點，來打造高雄動物園的特色。

    李政諦教授紀錄到截趾虎的幼體，做為截趾虎在壽山有繁殖的證據。（高市觀光局提供）

    李政諦教授紀錄到截趾虎的幼體，做為截趾虎在壽山有繁殖的證據。（高市觀光局提供）

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